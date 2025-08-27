ABD’den Venezuela’ya yeni tehdit: Karayip Denizi’ne nükleer denizaltı gönderileceği iddia edildi

Venezuela'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada ise ABD yönetiminin "düşmanca eylem ve tehditlerle bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Basına göre, ABD'nin Karayipler'e göndermeyi planladığı gemiler arasında USS Lake Erie adlı füze kruvazörü ile USS Newport News adlı hızlı taarruz nükleer denizaltısı bulunuyor.

VENEZUELA DA KARAYİPLER'DE GEMİLER KONUŞLANDIRIYOR

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Kolombiya sınır bölgelerine gönderilen asker sayısının artırılmasını öngören "Catatumbo Yıldırımı Operasyonu" kapsamında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Karayipler'deki kara sularına "daha büyük tonajlı gemilerin" konuşlandırıldığını açıkladı.

Lopez, "Burada ayrıca farklı görevlerde kullanılacak insansız hava araçları, vatandaşlara hizmet noktaları, keşif ve gözetleme noktaları, Deniz Piyadeleri tarafından tüm nehirlerde yapılacak su yolu devriyeleri, Maracaibo Gölü'nde ve Venezuela Körfezi'nde deniz devriyeleri ile kuzeyde, kara sularımızda daha büyük tonajlı gemilerin konuşlandırılacağı önemli bir sevkiyatımız olacak." ifadelerini kullandı.

ABD'YE AİT 3 SAVAŞ GEMİSİ KARAYİP'LERDE KONUŞLANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti. Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararına ilişkin, "Hiç kimse Venezuela topraklarına dokunmaya kalkışmasın." ifadesini kullanmıştı.