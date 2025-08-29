Maduro’dan ABD’ye uyarı! “Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok”

Başkent Karakas'ın Macarao bölgesinde düzenlenen 2. Devrimci Özel Operasyonlar Kursu'nun kapanış töreninde askeri üniforma ile konuşan Maduro, ABD'nin olası müdahalesine ilişkin konuşarak, "Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok. Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal eden yasa dışı tehditler, bizim güçlenmemiz içindir" ifadelerini kullandı.

Maduro, tüm personeli, ulusal milis güçlerini ve halkı bilgilendirmelerini isterken, bu durumun ulusun savunma planlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

KOLOMBİYA'DAN DESTEK MESAJI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya teşekkür eden Maduro, "Kendisi, Kolombiya'nın Catatumbo bölgesine 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırılması talimatı verdi. Venezuela ve Kolombiya barış için birleşiyor, çünkü topraklarımızı biz koruyor, gözetiyor ve muhafaza ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programda Maduro'ya Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey ordu komutanları eşlik etti.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTIYOR

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle ordunun bölgedeki etkinliğini artırma talimatı vermişti. CNN'e konuşan iki üst düzey ABD ordusu yetkilisi, kararın ardından Karayipler'e 4 bin deniz piyadesi gönderileceğini açıkladı.

Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına üç savaş gemisinin gönderilmesi emrini vermişti. Maduro ise 18 Ağustos'taki açıklamasında, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz" ifadelerini kullanmıştı.