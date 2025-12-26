Kamu çalışanları için 2026 ücret artışı senaryoları masada
Asgari ücrete yapılan %27’lik artış sonrası milyonlarca memurun gözü 5 Ocak’ta açıklanacak 6 aylık enflasyon verisine çevrildi. Toplu sözleşmeden gelen %11’lik zamma eklenecek enflasyon farkı, 2026 memur maaşlarını belirleyecek. Polis, öğretmen, hemşire ve doktorların yeni maaşları netleşmek üzere.
Memur zammı, Türkiye genelinde kamu sektöründe görev yapan milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesine kısa bir süre kala, maaşlara yapılacak artış için geri sayım başladı. Zam hesaplamalarında, toplu sözleşme zammı ve 1000 TL'lik seyyanen artış da dikkate alınacak. Peki, polis, öğretmen, hemşire ve doktorlar ne kadar zam alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte yanıtı…
ENFLASYON BEKLENTİLERİ BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda enflasyon yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde ise yüzde 2,55 olarak açıklandı. Kasım ayında ise Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 31,07, aylık bazda ise yüzde 0,87 oranında arttı.
Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 32,20'den yüzde 31,17'ye gerilerken, 12 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 23,49'dan yüzde 23,35'e, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,69'dan yüzde 17,45'e düştü. Kasım ayındaki aylık enflasyon ise son 2,5 yılın en düşük düzeyi olarak kaydedildi.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamada:
Toplam enflasyon: %11,21
5 aylık enflasyon farkı: %5,91
Toplu sözleşme zammı: %11
Bu verilere göre memurlar için toplam kümülatif zam oranı %17,57 oldu.
Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ile enflasyon oranlarının toplamı üzerinden maaş artışı alıyor. Bu yıl ayrıca 1000 TL'lik seyyanen zam da memur maaşlarına eklenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı enflasyonuna göre yapılan hesaplamalara göre, şu an 43.726 TL olan en düşük memur maaşı, zam sonrası 60.366 TL'ye çıkacak. Memur emeklilerinde ise en düşük maaşın 27.651 TL olması bekleniyor.
1000 TL'lik taban aylığın dahil edilmediği alternatif hesaplamalara göre farklı senaryolar öne çıkıyor:
Aralık enflasyonu %0,50 olursa: 46.709 TL olan en düşük maaş, %18,16 zamla 55.191 TL'ye yükselecek.
Enflasyon %1 gerçekleşirse: Zam oranı %18,74 olacak, maaş ise 55.462 TL'ye çıkacak.
Enflasyon %1,5 olursa: Zam oranı %19,33, yeni maaş ise 55.738 TL olacak.
MEMUR MAAŞINDA GÜNCEL ZAM HESABI…
Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan aralık ayı enflasyon tahminine göre TÜFE'nin %1,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu öngörünün gerçekleşmesi durumunda memur maaşlarına yansıyacak zam oranı da şekillenmiş olacak.
Yeni hesaplamaya göre tablo şu şekilde:
- Toplam 6 aylık enflasyon: %12,40
- Enflasyon farkı: %7,05
- Toplu sözleşme zammı: %11
- Toplam kümülatif zam: %18,84
2026 MEMUR MAAŞLARI (TEMİZ TABLO)
Not: İki çocuklu, eşi çalışmayan memur maaşları baz alınmıştır.
|Ünvan
|Derece
|2025 Ocak (TL)
|%18,84 Zamlı Maaş (TL)
|İlave 1.000 TL ile (TL)
|Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)
|1/4
|56.679,00
|91.680,00
|63.360,06
|Memur (Üniversite Mezunu)
|9/1
|61.186,00
|72.126,04
|84.230,06
|Uzman Öğretmen
|1/4
|61.860,00
|81.936,21
|80.313,06
|Öğretmen
|3/4
|61.146,00
|72.665,91
|72.656,90
|Başkomiser
|3/1
|61.120,00
|88.525,92
|88.625,92
|Polis Memuru
|3/1
|58.016,00
|80.011,06
|81.011,03
|Uzman Doktor
|1/4
|126.119,00
|149.870,82
|150.879,02
|Hemşire (Üniversite Mezunu)
|5/1
|72.759,00
|83.394,00
|88.311,40
|Mühendis
|1/4
|78.850,00
|82.930,04
|86.923,00
|Teknisyen (Lise Mezunu)
|11/1
|84.540,00
|65.823,65
|66.823,65
|Profesör
|1/4
|111.348,82
|132.325,83
|133.325,96
|Araştırma Görevlisi
|5/1
|53.790,00
|83.694,80
|84.694,21
|Vaiz
|2/4
|65.926,00
|59.954,83
|60.954,83
|Avukat
|2/4
|73.926,00
|83.356,21
|84.356,23
