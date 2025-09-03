ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump duyurdu: Karayipler’de bir gemiyi vurduk

A Haber ekranlarına bağlanan AA muhabiri Sinan Doğan, son durumu aktardı (Ekran Görüntüsü)

MADURO: TOPRAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDECEĞİZ

Başkan Maduro, olası bir saldırı durumunda Venezuela'nın topraklarını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmak için tüm askeri gücünü seferber edeceğini ve halkının da bu saldırıya karşı güçlü bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Toplantı sırasında Maduro, ABD ile ilişkilerde yaşanan bazı hayal kırıklıklarını da dile getirdi. Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Venezuela'nın iyi niyetli adımlar attığını ifade eden Maduro, buna karşın ABD'nin Venezuela'yı "uyuşturucu sevkiyatının merkezinde olmakla" suçladığını söyledi.

Toplantıdan sadece birkaç dakika önce ABD'ye bağlı savaş gemilerinden birinin, Venezuela'ya ait olduğu iddia edilen ve içerisinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen bir gemiye müdahale ettiği bildirildi.

Maduro'nun açıklamalarına göre, şu anda Karayip sahillerinde tansiyon oldukça yüksek ve bu sıcak gelişmelerin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor."