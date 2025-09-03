ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Trump duyurdu: Karayipler'de bir gemiyi vurduk
ABD ile Venezuela arasında yaşanan diplomatik ve askeri gerilim her geçen gün daha da artarken, ABD Başkanı Donald Trump sessizliğini bozarak önemli bir açıklamada bulundu. Düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Amerikan ordusunun Karayipler açıklarında, Venezuela’ya ait olduğu öne sürülen ve uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneyi vurduğunu duyurdu. Gelişmenin ardından A Haber ekranlarına bağlanan Anadolu Ajansı (AA) Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Karayip sahillerinde tansiyonun son derece yüksek olduğunu belirterek bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararnameyle Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleriyle mücadele kapsamında, 29 Ağustos'ta ABD Donanması'na ait yedi savaş gemisi ve bir denizaltının Karayipler'in güneyine doğru yola çıktığını duyurdu. Operasyonun son durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, Amerikan ordusunun "uyuşturucu taşıyan bir tekneyi vurduğunu" söyleyerek ayrıntıların yakında açıklanacağını aktardı.
"VENEZUELA'YA AİT BİR GEMİYİ İMHA ETTİK"
Trump, ABD ordusuna ait donanma unsurlarının Venezuela açıklarında bir gemiye düzenlediği saldırıyla ilgili bir soruya, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." diye yanıt verdi.
Trump'ın Oval Ofis'te yaptığı bu açıklamanın hemen ardından, Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "@POTUS'un az önce duyurduğu gibi, bugün ABD ordusu, Venezuela'dan hareket eden ve belirlenmiş bir narko-terör örgütü tarafından işletilen bir uyuşturucu gemisine karşı Güney Karayipler'de ölümcül bir saldırı gerçekleştirdi." bilgisini aktardı.
Gelişmenin ardından A Haber ekranlarına bağlanan AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan, Karayip sahillerinde tansiyonun son derece yüksek olduğunu belirterek bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri aktardı.
Sinan Doğan, son durumu şöyle aktardı:
"Nicolas Maduro, yaklaşık iki saat süren kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek, ABD'nin Venezuela'ya yakın Karayip sahillerine gönderdiği savaş gemileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Maduro, tehdidin boyutunu gözler önüne seren çarpıcı veriler paylaştı.
Venezuela Devlet Başkanı, ABD tarafından gerçekleştirilen askeri hareketliliğin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Maduro'nun verdiği bilgilere göre, 8 savaş gemisinin yanı sıra, 1200 füze taşıyan bir nükleer denizaltı da Venezuela kıyılarına yaklaştı.
"VENEZUELA, SON 100 YILIN EN BÜYÜK TEHDİDİYLE YÜZ YÜZE"
Maduro açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Venezuela, son 100 yılda kıtamızda görülen en ciddi tehditlerden biriyle karşı karşıya."
Bugüne kadar ABD ile Venezuela arasındaki gerilim daha çok soyut iddialarla gündeme gelmişti. Ancak Maduro'nun bu kez somut veriler paylaşarak durumun ciddiyetini vurgulaması dikkat çekti.
MADURO: TOPRAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDECEĞİZ
Başkan Maduro, olası bir saldırı durumunda Venezuela'nın topraklarını, bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmak için tüm askeri gücünü seferber edeceğini ve halkının da bu saldırıya karşı güçlü bir duruş sergileyeceğini belirtti.
Toplantı sırasında Maduro, ABD ile ilişkilerde yaşanan bazı hayal kırıklıklarını da dile getirdi. Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından Venezuela'nın iyi niyetli adımlar attığını ifade eden Maduro, buna karşın ABD'nin Venezuela'yı "uyuşturucu sevkiyatının merkezinde olmakla" suçladığını söyledi.
Toplantıdan sadece birkaç dakika önce ABD'ye bağlı savaş gemilerinden birinin, Venezuela'ya ait olduğu iddia edilen ve içerisinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen bir gemiye müdahale ettiği bildirildi.
Maduro'nun açıklamalarına göre, şu anda Karayip sahillerinde tansiyon oldukça yüksek ve bu sıcak gelişmelerin önümüzdeki saatlerde de devam etmesi bekleniyor."
