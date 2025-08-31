ABD gerilimi sonrası Venezuela’da motosikletlilerden Maduro’ya destek turu

Başkent Karakas'taki Ulaştırma Bakanlığından yola çıkan binlerce motosikletli, Maduro lehine slogan atarak ABD'ye tepki gösterdi.



Motosiklet sürücüleri, destek turunu eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'in mezarının bulunduğu Dağ Karargahı'nda (Cuartel de la Montaña) tamamladı.



Sürücüleri karşılayan Ulaştırma Bakanı Ramon Celestino Velasquez, konuşmasında ABD'yi hedef alarak, "Burada, ülke genelindeki demir atlarımızla (motosikletlerle) buradayız ve kararlıyız. Gringoların (ABD'lilerin) emrine girmeyeceğiz. ABD'nin Venezuela'nın doğal zenginliklerinin peşinde olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.



Maduro'ya destek gösterisine katılan Çalışma Bakanı Eduardo Piaate de Chavez'in bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını vurgulayarak, "Vatanı, egemenliği, toprak bütünlüğünü ve halk olarak kendi geleceğimizi inşa etme hakkımızı sonuna kadar savunacağız." dedi.



Öte yandan Venezuela basınına göre, Devlet Başkanı Maduro'nun Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'ne gönüllü katılım çağrısına uyan bazı vatandaşlar, Karakas başta olmak üzere Tachira, Vargas, Mérida, Trujillo, Barinas, Delta Amacuro ve Zulia eyaletlerinde kayıt yaptırdı.



Devlet televizyonu, ulusal seferberlik çağrısına ev kadınlarının, emeklilerin, memurların ve toplumun çeşitli kesimlerinden kişilerin destek verdiğini bildirdi.



ULUSAL BOLİVARCI MİLİS GÜCÜ



Halkın kayıt yaptırdığı Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, Venezuela ordusuna bağlı, sivil gönüllülerden oluşan yardımcı güç olarak biliniyor.



Milisin görevi, ulusal savunmayı güçlendirmek, toplumsal seferberliği sağlamak ve gerektiğinde silahlı kuvvetlere destek vermek olarak tanımlanıyor.



Maduro, 22 Ağustos'taki açıklamasında, "Başkomutan olarak tüm milisleri, yedek askerleri ve gönüllü olarak kaydolmak isteyen vatandaşları, Ulusal Egemenlik ve Barış Planı kapsamında silah altına davet ediyorum. Venezuela barış istiyor ve Venezuela barış istiyorsa barış olacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Karayipler'e, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.



Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

