06 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'de gergin saatler
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler

ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'de gergin saatler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2025 03:34
ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını duyurdu. Öte yandan ABD bu hafta Venezuela’dan çıkan bir botu uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurmuş ve 11 kişiyi öldürmüştü. ABD ile yaşanan gerilim sonrası konuşan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" ifadelerini kullandı.
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
CHP’nin 15 Eylül senaryoları neler? A Haber’de çarpıcı analiz
ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler
ABD'den Venezuela'ya savaş hamlesi! Karayipler'de gergin saatler
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Özel Harekat polisi, silah kazası sonucu şehit oldu!
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı’nın avukatı savunma yaptı
Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı savunma yaptı
Girilmez denilen dağlarda milli yatırımlarımız yükseliyor
"Girilmez denilen dağlarda milli yatırımlarımız yükseliyor"
CHP’de olağanüstü kurultay kararı!
CHP'de olağanüstü kurultay kararı!
Başkan Erdoğan, şehit Süleyman Yılmaz’ın eşiyle görüştü!
Başkan Erdoğan, şehit Süleyman Yılmaz’ın eşiyle görüştü!
Kastamonu Devrekani’de 80 konutluk TOKİ projesi başladı
Kastamonu Devrekani’de 80 konutluk TOKİ projesi başladı
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özel okullarda zam hesabı değişti!
Özgür Özel yeni parti mi kuruyor?
Özgür Özel yeni parti mi kuruyor?
İhraç için bir şeyler bulacağız
"İhraç için bir şeyler bulacağız "
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam!
Asrın inşasında 300 bin yuva tamam!
Daha Fazla Video Göster