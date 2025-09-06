ABD’den Venezuela’ya savaş hamlesi! Karayipler’de gergin saatler

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. ABD medyası, ABD'nin Venezuela açıklarına 10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırdığını duyurdu. Öte yandan ABD bu hafta Venezuela’dan çıkan bir botu uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla vurmuş ve 11 kişiyi öldürmüştü. ABD ile yaşanan gerilim sonrası konuşan Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer" ifadelerini kullandı.