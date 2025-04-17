İtalya Başbakanı Meloni Beyaz Saray’da! ABD Başkanı Trump’tan net mesaj: ABD vergilerle çok zengin olacak

Meloni, 17 Nisan bugün ABD'nin başkenti Beyaz Saray'da Trump ile görüşüyor. Trump, Meloni'yi kapıda karşıladı.

(Foto: AA)

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'dan memnun olmadığını belirterek, eğer görevden ayrılmasını isterse Powell'ın hemen ayrılacağını ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik, "Gidecek, eğer (görevden) ayrılmasını istersem ayrılır. İşini yaptığını sanmıyorum. Her zaman çok geç kalıyor, biraz yavaş ve ondan memnun değilim. Eğer gitmesini istersem, inanın bana hemen gider." ifadelerini kullandı.

Powell'ın siyaset yaptığı değerlendirmesinde bulunan Trump, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini belirtti.

Trump, Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerini anımsatarak, "Görünüşe göre tekrar tekrar düşürecekler ama bizimki (Powell) şirin görünmek istiyor." ifadesini kullandı.

Fed'dekilerin "akıllı" insanlar olmadığını öne süren Trump, Powell'ın "berbat" biri olduğunu kaydetti.

Powell'ın faiz indirimine gitmesi gerektiğini savunan Trump, Avrupa'nın faiz indirimi yapmasıyla ABD'nin Avrupa karşısında dezavantajlı duruma düştüğünü söyledi.

Trump, ABD'de enflasyonun olmadığına işaret ederek, "Faiz oranları dışında her şey düştü. Faiz oranları oldukça yatay." dedi. ABD Başkanı Trump, "Fed'in faiz oranlarını düşürmeyi Amerikan halkına gerçekten borçlu olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu. Trump, Powell'ın faiz oranlarını "bir noktada" düşüreceğini belirterek, Powell'ın üzerinde çok fazla siyasi baskı olacağını dile getirdi.

(Foto: AA)

"UKRAYNA İLE NADİR ELEMENTLER ANLAŞMASINI GELECEK HAFTA İMZALAYACAĞIM"

ABD Başkanı Trump, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, Kiev ile nadir toprak elementleri anlaşması konusunda sona geldiklerini ifade ederek, "Bir mineral anlaşmamız var, sanırım önümüzdeki perşembe günü imzalanacak. Ukrayna'nın anlaşmaya uyacağını düşünüyoruz, bunu göreceğiz. Ama bu konuda bir anlaşmamız var." dedi.

Trump, Moskova'da Rusya tarafıyla yaptıkları görüşmelere atıfta bulunarak, bu hafta içinde Moskova'dan haber alacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı, savaştan halen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sorumlu olup olmadığıyla ilgili soruya, "(Savaştan) Zelenskiy mi sorumlu bilmiyorum ama bu savaşın hiç başlamamış olması gerekirdi. Zelenskiy'yi suçlamıyorum, ancak pek de iyi bir iş yaptığını söyleyemem. Onun hayranı değilim." yanıtını verdi.

Savaşın başlamasından eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tutan Trump, artık bu savaşın sona erdirilmesi gerektiğini ve kendisinin bunun için çalıştığını söyledi.

Trump, Ukrayna'nın bu süreçte avantajının daha az olduğunu belirterek, "Rusya çok daha büyük bir ülke, daha büyük bir askeri güç. Eğer akıllıysanız, bu koltukta oturan Biden'ı suçlayabileceğiniz savaşlara girmezdiniz." yorumunu yaptı.

Trump ayrıca, İtalya'nın Ukrayna konusunda barış misyonu görevinde yer alıp almayacağına ilişkin soruya karşılık da "Bu kararı İtalya vermek durumunda ama barış misyonları benim için her zaman iyidir. Barış misyonuna olumlu bakıyorum." dedi.

(Foto: AA)

Trump'ın açıklamalarından satır başları...

"Çok fazla anlaşma yapmak isteyen ülke var. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz"

İran anlaşmazsa onlar için kötü olur. İran'ın nükleer silahı olmasını istemiyoruz. Batı'yı tekrar güçlü yapabiliriz. Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı. Putın'i durdurmaya çalışıyorum. Zelenskiy, zekice davranmıyor. Ukrayna'daki savaşın çıkmasının sorumluluğunun Zelenskiy'ye ait olduğunu düşünüyorum.

ABD vergilerle çok zengin olacak. Daha önce görülmemiş bir ülke kurmaya çalışıyoruz. Faiz oranlarını düşürmek Fed'in Amerikan halkına karşı bir borcudur.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşme öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklılık esasına dayalı tarifelerde 90 günlük erteleme sonunda AB ile bir ticaret anlaşması yapılamaması olasılığının sorulması üzerine Trump, "Yüzde 100 bir ticaret anlaşması olacak." yanıtını verdi.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar ve biz de bir ticaret anlaşması yapacağız. Bunu bekliyorum ama tabii ki adil bir ticaret anlaşması olacak." dedi.

Diğer ülkelerle de çok sayıda görüşme yaptıklarını belirten Trump, adil anlaşmalar yapacaklarını, aceleleri olmadığını ifade etti.

Trump, "Avrupa ya da başka herhangi bir ülkeyle anlaşma yapmakta çok az sorun yaşayacağız." diye konuştu.

"ÇİN İLE ÇOK İYİ BİR ANLAŞMA YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta ABD'nin üç müttefikini ziyaret etmesi konusunda endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Hayır. Kimse bizimle rekabet edemez, hiç kimse." dedi.

Trump, "Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum. Bence Çin ile çok iyi bir anlaşma yapacağımızı göreceksiniz." diye konuştu.

"TRUMP'LA İŞ BİRLİĞİ İÇİN BURADAYIM"

İtalya Başbakanı Meloni, Trump ile iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak, "Trump ile bir anlaşma yapabileceğimize inanıyorum. Avrupa Birliği adına konuşamam ama Başkan'ı İtalya'ya resmi bir ziyarete davet etmek istiyorum" dedi.

(Foto: AA)

Görüşmenin ardından iki lider Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump Oval Ofis'te şunları söyledi: