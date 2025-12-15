15 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Raid Saad suikastı sonrası Beyaz Saray Netanyahu'ya küfür yağdırdı! "ABD'ye mesaj verildi"

Raid Saad suikastı sonrası Beyaz Saray Netanyahu'ya küfür yağdırdı! "ABD'ye mesaj verildi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.12.2025 17:30 Güncelleme: 15.12.2025 17:43
Raid Saad suikastı sonrası Beyaz Saray Netanyahu’ya küfür yağdırdı! ABD’ye mesaj verildi

İşgalci İsrail'in Gazze'de Hamas'ın üst düzey isimlerinden Raid Saad'a yönelik suikastı sonrası ABD'den Netanyahu'ya tepki geldi. İsrail basını ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin Netanyahu'ya, talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" iddia edildi. Trump'ın çevresinin, suikastı Hamas'a değil, ABD'ye mesaj olarak algıladığı da iddialar arasında yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki Beyaz Saray yetkililerinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya talimatı bizzat verdiği Raid Saad suikastı sonrasında "küfürler yağdırdığı" iddia edildi.

Hamas Raid Saed’in şehadetini doğruladıHamas Raid Saed’in şehadetini doğruladı HAMAS RAİD SAED'İN ŞEHADETİNİ DOĞRULADI

KATİL BİBİ'YE RAİD SAAD TEPKİSİ

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde Nahum Barnea imzasıyla yayınlanan yazıda, ABD'li kaynaklara dayandırılarak Beyaz Saray'ın, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Raid Saad'a yönelik geçen hafta düzenlenen suikasta tepkisi aktarıldı.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

NETANYAHU'YA KÜFÜR YAĞDIRDILAR

Talimatını Netanyahu'nun verdiği suikastın ardından Beyaz Saray yetkililerinin, bir gazetenin açıktan aktaramayacağı ifadelerle İsrail Başbakanı'na küfürler yağdırdığı, hatta bunların bir kısmının doğrudan Netanyahu'ya söylendiği öne sürüldü.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

"SUİKAST ABD'YE BİR MESAJDI"

Trump'ın çevresinin, suikastı Hamas'a değil, ABD'ye mesaj olarak algıladığı, Netanyahu'nun dün kabine toplantısındaki konuşmasında kullandığı "Politikamız çok kararlı ve bağımsız olmaya devam edecek." sözlerinin de ABD'ye bir mesaj taşıdığına işaret edildi.

"Beyaz Saray bugün, hiçbir İtalyan veya Endonezyalı askerin Hamas'ı silahsızlandırmak için hayatını tehlikeye atmayacağını anlıyor." ifadesinin kullanıldığı analizde, Trump'ın İsrail'in Gazze'den çıkacağını vaad etmesi nedeniyle bu görevin Filistinlilere kalacağı ileri sürüldü. Netanyahu'nun bunu bilmesine rağmen plana onay verdiği belirtilerek önceki ateşkes ve esir takası anlaşmalarında da aynı şekilde davranarak önce kabul ettiği, ikinci aşamaya geçişte anlaşmadan çekildiği hatırlatıldı.

RAİD SAAD SUİKASTI

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürmüş, buna karşılık Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Saad'ın hedef alındığını aktarmıştı.

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının komutanlarından Saad'ın, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Raid Saad suikastı sonrası Beyaz Saray Netanyahu’ya küfür yağdırdı! ABD’ye mesaj verildi Raid Saad suikastı sonrası Beyaz Saray Netanyahu’ya küfür yağdırdı! ABD’ye mesaj verildi Raid Saad suikastı sonrası Beyaz Saray Netanyahu’ya küfür yağdırdı! ABD’ye mesaj verildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör