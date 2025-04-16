Meloni Washington yolcusu: Trump’la tarifeleri görüşecek! Ziyareti öncesi bakanlara dikkat çeken ihtar

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Palm Beach, Florida'daki Mar-a-Lago beldesindeki evinde 04 Ocak 2025 (Arşiv)



Basındaki haberlerde, her iki liderin de aralarındaki iyi ilişkileri vurgulamasına dikkati çekilirken, yarınki görüşmenin Meloni'nin Trump üzerinde bir etkisinin olup olmadığına dair test olacağı yorumları yapılıyor.

MELONİ GERGİN: ZOR BİR ZAMAN



Başbakan Meloni de dün Roma'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Trump'la gerçekleştireceği görüşmeye işaret ederek, "Bakalım, ilerleyen saatlerde durum nasıl gelişecek. Zor bir zaman." dedi.



Meloni, üzerlerinde baskıya dikkati çekerek, tarife konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başbakan Meloni, bu görüşmede Trump'a, İtalyan ürünlerinin onları ithal eden ülkelerde zenginlik yarattığını söyleyeceğini kaydetti.