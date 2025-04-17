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Trump: ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu!

Trump: ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 21:28
ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, "Ukrayna maden anlaşması haftaya. Putin'i durdurmaya çalışıyorum.Gümrük vergileri bizi zengin ediyor" dedi. Öte yandan Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu" dedi.
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Trump: ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu!
Trump: ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu!
Trump: ABD neredeyse dünyadaki her ülke tarafından soyuldu!
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