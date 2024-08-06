İsrail'in kuzeyindeki askeri üs vuruldu! Hizbullah'tan İHA'lı saldırı! Bölgede alarm verildi...
Hamas lideri Haniye'yi şehit eden İsrail'in kuzeyinde Lübnan Hizbullahı tarafından İHA'larla saldırı düzenlendi. Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çalarken, Hizbullah tarafından yapılan açıklamada hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...
Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile bölgesi, sahil kentleri Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çaldı.
DUMANLAR YÜKSELDİ
Bölge sakinleri Akka ve Nehariya kentleri ortasında bir noktanın hedef alındığını ve patlama sesi duyulduğunu aktarırken, Hayfa kentinden dumanlar yükseldiği görüldü.
"TAM İSABET HEDEFİ ALDIK"
İsrail Hayom gazetesi, İHA'nın isabet ettiği noktanın bir askeri üs olduğunu aktardı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, şarapnel parçalarıyla biri ağır bir orta iki yaralı olduğunu bildirdi ancak yaralıların sivil ya da asker olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.
Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Akka'da yer alan Golani Tugayı Karargahı ve Şaraga Kışlası'ndaki Egoz Birimi 621'inci Karargah'ı kamikaze insansız hava aracı ile tam isabet hedef aldığını kaydetti.
5 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALI
İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde bir eve savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda "Hizbullah unsurlarının hedef alındığını" savundu.
Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'a İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
SALDIRI NE ANLAMA GELİYOR?
Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Artık Hizbullah bir kara gücü. Denize karşı da torpido sistemleri kurmak suretiyle denizden gelebilecek harekatları da göğüsleyecek yapıya sahip oldu. Tek eksiği hava gücü yok onu da İHA'larla ve SİHA'larla kapatmaya çalışıyor ki başarıyla yapıyor.
"ARKASINDA İRAN VAR"
Şimdi harekatı Hizbullah derinleştirdi ve genişletti. Hayfa Limanı'na yöneldi. Çok kritik bir konu. İsrail'in kuzey ordusunun desteklenmesi sekteye uğrar. Hizbullah ne yaptığını biliyor gibi gözüküyor. Bir planlama var, bu planlamanın bir icra kurulu var çok büyük ihtimalle kurmay bir akıl var arka planda Devrim Muhafızları olduğunu çok net söyleyebiliriz onun arkasında da İran var.
"BÜYÜK HAREKATIN İŞARETLERİ"
Hizbullah'ın bu saldırıları büyük harekatın bana göre misli ile mukabelenin işaretleri. İki şey hedefleniyor burada. İran'ın yağacağı topyekün misliyle mukabeleye karşı gelebilecek bir takım stratejik takviye noktalarını etkisiz hale getirmeye çalıyor Hizbullah.
"YIPRATMA AŞAMASI"
Hizbullah'a şöyle bir görev vermiş İran, Hayfa Limanı'ndaki kritik noktaları bir şekilde bombala, tugay seviyesindeki karargahları bombala ve yer değiştirmesini sağla irtibatı kopart ve Demir Kubbe'nin imkan ve kabiliyetlerini test et ve bir şekilde mühimmatlarını boşa harcat. Her bir mermi Demir Kubbe'de 100 bin dolar. Her bir çıkışı ABD'ye çok ciddi maliyet getiriyor. Bir yıpratma ön hazırlık aşaması Hizbullah'ın yaptığı şu anki faaliyet gibi gözüküyor.
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