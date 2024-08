İsrail’in kuzeyindeki askeri üs vuruldu! Hizbullah’tan İHA’lı saldırı! Bölgede alarm verildi...

"ARKASINDA İRAN VAR"

Şimdi harekatı Hizbullah derinleştirdi ve genişletti. Hayfa Limanı'na yöneldi. Çok kritik bir konu. İsrail'in kuzey ordusunun desteklenmesi sekteye uğrar. Hizbullah ne yaptığını biliyor gibi gözüküyor. Bir planlama var, bu planlamanın bir icra kurulu var çok büyük ihtimalle kurmay bir akıl var arka planda Devrim Muhafızları olduğunu çok net söyleyebiliriz onun arkasında da İran var.

"BÜYÜK HAREKATIN İŞARETLERİ"

Hizbullah'ın bu saldırıları büyük harekatın bana göre misli ile mukabelenin işaretleri. İki şey hedefleniyor burada. İran'ın yağacağı topyekün misliyle mukabeleye karşı gelebilecek bir takım stratejik takviye noktalarını etkisiz hale getirmeye çalıyor Hizbullah.

"YIPRATMA AŞAMASI"

Hizbullah'a şöyle bir görev vermiş İran, Hayfa Limanı'ndaki kritik noktaları bir şekilde bombala, tugay seviyesindeki karargahları bombala ve yer değiştirmesini sağla irtibatı kopart ve Demir Kubbe'nin imkan ve kabiliyetlerini test et ve bir şekilde mühimmatlarını boşa harcat. Her bir mermi Demir Kubbe'de 100 bin dolar. Her bir çıkışı ABD'ye çok ciddi maliyet getiriyor. Bir yıpratma ön hazırlık aşaması Hizbullah'ın yaptığı şu anki faaliyet gibi gözüküyor.