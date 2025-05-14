Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'ye yönelik mesaj veren Erdoğan, beraberliğin güçleneceğini ve terör duvarının yıkılacağını ifade etti. Öte yandan MİT'in bu süreçte devrede olacağının altını çizen Erdoğan, verilen sözlerin tutulup tutulmadığının dikkatlice takip edileceğini vurguladı. Başkan Erdoğan ayrıca PKK'nın silah bırakmasına örgütün kollarının da katılması gerektiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Başkan Erdoğan'ın sözleri:
Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizleri takip eden vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
"TERÖR DUVARI KALICI OLARAK ORTADAN KALKACAK"
14 Mayıs, ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Bu seçimle tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, demokrat parti ülke yönetimini devraldı. Halk yeter söz milletin diyerek menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşıdı. Menderes, 10 yıl boyunca Türkiye'ye büyük hizmetler yaptı. Ezanımız onun çabaları ile okutulmuştur. Gariplikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı onun zamanında çıkarmıştır. Traktörle, makineyle, hizmetle 14 Mayıs 1950'den itibaren tanışmıştır milletimiz. Bu tarih demokrasimiz açısından önemli bir milattır. Milletimiz iradesine sahip çıkarak demokrasi bayrağını hep yükseltmiştir. 14 Mayıs'ın 75. yıl dönümünde başta Şehit Başbakan'ımız Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.
Türkiye Yüzyılı'nda hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz. Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi beraberliğimizi güçlendirme safhasıdır. Bu safha terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Demokrasimizin serpilmesine engel olanlara ket vuran safhadır. Kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir.
"MAYIN TEMİZLEMEKLE ÇOK VAKİT KAYBETTİK"
Milletimizin tüm fertleri acı çekmiş, terör sadece milletimizin canını yakmamış, ekonomimize de darbe vurmuştur. Bizimle aynı kulvardaki kimi ülkeler gelişmişlik liginin en üstüne çıkarken biz yolumuza döşenen mayınları temizlerken çok vakit kaybettik. Eğer 2023 ve Türkiye Yüzyılı vizyonlarlarıyla değil de eski paradigmalarla hareket etseydik bu noktaya gelemezdik.
"TERÖRLE SINANDIK VE BEDEL ÖDEDİK"
Devlet ve millet olarak terörle sınandık bedelini ödedik ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Bölgemizde cereyan eden her gelişme terörle hiçbir hayırlı neticeye varmanın mümkün olmadığını da ortaya koymuştur.
"ÖRGÜTÜN KOLLARI DA FESHE KATILMALI"
Terörün, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Güven huzur refah içinde yaşamak ancak ve ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle kendi yolumuzu çizmekle mümkündür.
ÇOK SAYIDA SİYASİ İSME TEŞEKKÜR
Bin yıllık maziden parlak geleceğimize sağlam bir köprü kurmak istiyoruz. Dengelerin altüst olduğu dönemde, ülkü gönül ve fikir birliği için çabalıyoruz. Örgüt aldığı kararla bizim milletimizle yaptığımız mutabakata uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp, fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. AB'deki lobiler Türkiye karşıtı faaliyetler yerine ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Ülkemizin adını sanatla, yükselişle anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyondur. Emeğini ve çabasını bildiğimiz MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye şükranlarımızı ifade ediyorum. Cumhur İttifakı gücü, dayanışması, ülke sorunlarını çözme iradesi bu süreçte bir kez daha tebellü üretmiştir. Sürece büyük destek veren başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere sorumlulukla hareket eden herkese milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Özel'e ve diğer parti yöneticilerine yapıcı tutumları için takdirlerimizi iletiyorum.
"MİT TAKİBİNİ YAPACAK"
Asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığı takibini Milli İsbarat Teşkilatımız yapacaktır. Bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasının ve sınır ötesi sorumluluklarının getirdiği vazifeleri artık daha rahat ve güven içerisinde yürütebileceklerdir. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor.
TÜM İMKANLARI MİLLETİMİZİN EMRİNE KILACAĞIZ
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin verdiği imkanlar sürecin sorunsuz ilerlemesine hayati katkı sağlamıştır. Böylesi bir meselenin yürütülmesinde farklı noktalara çekilen koalisyon yapısında mümkün olmadığı görülmüştür. İnşallah bundan sonra askerlerimiz vatan savunmasında vazifelerini daha rahat ve güven içinde yürütebilecek. Milletimiz, yeni yatırımlarla yaşadığı yerin potansiyelini değerlendirebilecektir. Daha etkin ümitler üretme imkanına kavuşacağız. Girişimcileri kazan kazan anlayışı ile ülkemizin bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. 40 yıldır kullanılmayan kayakları kullanmaya başlamıştık. Tüm imkanları milletimizin emrine kılacağız. Eşsiz hazinelere sahip bölgemizi turizmin en gözde destinasyonu haline getireceğiz. Gençlerimizi ve kadınlarımızı gelişmemizin öncü aktörleri haline getireceğiz. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyoruz.
ÜLKEMİZ BARIŞ DİPLOMASİSİ MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞTİR
Bugün ülkemiz barış diplomasisi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kriz çözümünde aranan ülkeyiz. Türkiye devlet tecrübesi ile bu alanda istisnai konumda. Bu sabah Sayın Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu görüşmenin altında yatan bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz konusuydu. Bizim barıştan huzurdan demokrasi ve istikrardan başka hiçbir gayemiz yoktur.
BAŞKAN'DAN TRUMP'A TEŞEKKÜR
Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıcağını açıklayan ABD Başkanı Trump'a tekrar teşekkür ediyorum. Gazze ile ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir. Biz, Terörsüz Türkiye menziline varılması için kararlı, sabırlı, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.
"KAYYUM UYGULAMASI İSTİSNA HALİNE GELECEK"
İstanbul'da yürüyen soruşturma cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görüşmemiş bir suç örgütü organizasyonudur. Bu karanlık organizasyon İstanbul ile sınırlı kalmamış, kolları başka yere uzanan bir ahtopottur.
Tüm bunlara yol veren sebep ise belediye yönetimlerinde baş gösteren yozlaşmadır. Esasen bu yozlaşmayı tüm belediyelerde görmek mümkündür.
Geldiğimiz noktada belediyeler meselesinin tüm boyutlarıyla konuşulması ve yeni bir düzene getirilmesi kaçınılmazdır.
Belediyeler ile ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu paylaşım bazen çatışma noktasına kadar gidebiliyor. Yetkilerin daha kesin bir şekilde tanımlanmasında fayda var. Mahalli statüsüne dönüşen köylerde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu noktaların da yeniden ele alınması gerekiyor.
Şehirlerimizde yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır. Vali ve kaymakamların görevlerini daha aktif hala getirmeliyiz. Yeni bir yapı kurulmalıdır.
İmar düzenlemeleri baştan itibaren sağlıklı bir şekilde yapılmalıdır. Belediyelerde kayyum uygulamasının yeniden istisnai hala geleceğini düşünüyoruz. Belediyelerin tamamı borç batağı içinde. Yerel yönetim sisteminin islah edilmesinde, sorumlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. Sorun varsa, sıkıntı varsa siyaset kurumunun görevi buna çözüm bulmaktır. Ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz. Meseleye partiler üstü bir yaklaşım gerektiriyor.
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