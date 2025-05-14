Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına emekliliğin önünün açılması için de bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. (A Haber arşiv)

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırlarını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi vs. bunlara bakacağız. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi. 2028'e gelmeden tamamlayacağız.