Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, 'Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken.' dedi. Bakan Işıkhan ayrıca ev kadınlarına emeklilik yönünde bir çalışmaları olduğunu söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken." dedi.
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Emeklilere yönelik şuan bir çalışmamız yok. Şuan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran Temmuz ayında alt yapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.
Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırlarını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi vs. bunlara bakacağız. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi. 2028'e gelmeden tamamlayacağız.
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