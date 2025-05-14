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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.05.2025 12:19 Güncelleme: 14.05.2025 12:43
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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, 'Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken.' dedi. Bakan Işıkhan ayrıca ev kadınlarına emeklilik yönünde bir çalışmaları olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, kamu sözleşmelerine odaklanıldığını belirtirken, "Asgari ücrete ara zammı konuşmak için erken." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI? AÇIKLAMA GELDİ

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Emeklilere yönelik şuan bir çalışmamız yok. Şuan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran Temmuz ayında alt yapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına emekliliğin önünün açılması için de bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. (A Haber arşiv)Bakan Işıkhan, ev kadınlarına emekliliğin önünün açılması için de bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. (A Haber arşiv)

Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırlarını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi vs. bunlara bakacağız. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi. 2028'e gelmeden tamamlayacağız.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam konuşmak için erken olduğunu ifade etti. (A Haber arşiv)Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam konuşmak için erken olduğunu ifade etti. (A Haber arşiv)

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
"Asgari ücrete ara zam gündemde mi?" sorusuna Bakan Işıkhan, "Bunları konuşmak için henüz çok erken." şeklinde yanıt verdi.

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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş açıklama
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