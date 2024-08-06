06 Ağustos 2024, Salı
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İran'ın İsrail'e büyük harekatının işaretleri! A Haber'de çarpıcı sözler: Hizbullah'ın yaptığı yıpratma aşaması...
Hamas lideri Haniye'yi şehit eden İsrail'in kuzeyinde Lübnan Hizbullahı tarafından İHA'larla saldırı düzenlendi. Akka ve Nehariya'da "düşman hava unsuru" saldırı alarmları çalarken, Hizbullah tarafından yapılan açıklamada hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi. Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...