Orta Doğu’da savaş mı tiyatro mu? ABD üssü füzeyle vuruldu iddiası! İntikam yemini eden İran sessiz Hizbullah devrede

Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

ACİL KODLU TOPLANTI

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki son durumu ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirirken, bölgede artan gerilimde "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı öne çıkan başlıklar oldu.