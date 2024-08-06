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İsrail’in kuzeyindeki askeri üsse Hizbullah’tan İHA’lı saldırı! Saldırı sonrası uyarı sirenleri çaldı

İsrail’in kuzeyindeki askeri üsse Hizbullah’tan İHA’lı saldırı! Saldırı sonrası uyarı sirenleri çaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.08.2024 16:22
Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişinin yaralandığı bildirildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
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