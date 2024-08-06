İsrail’in kuzeyindeki askeri üsse Hizbullah’tan İHA’lı saldırı! Saldırı sonrası uyarı sirenleri çaldı

Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında (İHA) iki kişinin yaralandığı bildirildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

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