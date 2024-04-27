ABD’de Filistin’e destek gösterileri ülke geneline yayılıyor!

Son olarak Stanford Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi, Pensilvanya Üniversitesi, Florida Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi öğrencileri de Filistin'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek adına protesto gösterileri düzenledi. Bazı üniversitelerde çadır kurarak nöbet tutan öğrenciler, bazı üniversitelerde ise Filistin bayrakları ve pankartlarla Gazze'de ateşkeş çağrısı yaptı.