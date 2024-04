ABD’de Filistin’e destek gösterileri ülke geneline yayılıyor!

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde başlayan Filistin yanlısı protestolara birçok yeni üniversiteden destek geldi. Ülke genelinde binlerce öğrenci İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma tepki göstermek için eylemler düzenledi.



İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımı sürerken, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde 1 hafta önce başlayan Filistin yanlısı protestolar ülkenin farklı eyaletlerindeki birçok üniversiteye yayıldı.