Hollanda'da Burger King şubeleri önünde katil İsrail'e protesto! "Soykırımı fonlama" | "Bu kurum soykırımın suç ortağı"

"SOYKIRIMI FONLAMA"

Filistin destekçileri "Çocukları öldürmeyi durdur", "Apartheid'i boykot et", "Soykırımı fonlama" ve "Sessizlik = Suç ortaklığı" yazılı dövizleri şubenin girişine bırakarak "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail boykot et, soykırımı boykot et" sloganları attı.