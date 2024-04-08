Terör devleti İsrail’in Gazze’de 6 ayı geride bırakan saldırılarının özeti: Ölüm ve yıkım...

İşgalci İsrail ordusu, 32 hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 159 sağlık kuruluşunu ve 126 ambulansı kasten hedef aldı, 200 tarihi alanı da yıktı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze Şeridi'ndeki yıkımın boyutu ve hızının şok edici olduğunu belirterek, derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Dünya Bankası ve BM'nin raporlarına göre saldırıların Gazze Şeridi'ndeki altyapıya verdiği zararın maliyetinin yaklaşık 18,5 milyar dolar olduğu; bunun Filistin'in 2022'deki gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 97'sine eşdeğer olduğu tahmin ediliyor.

Gazze Şeridi'nde üretimin neredeyse tamamen durması ve bunun Batı Şeria'daki yansımalarının bir sonucu olarak saldırının günlük kayıplarının değerinin yaklaşık 25 milyon dolar olarak öngörülüyor.