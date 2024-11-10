Anıtkabir Ziyaret Saatleri 10 Kasım 2024 | Anıtkabir ziyaret, saat kaçta başlayıp bitiyor?
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım, ülke genelinde saygı ve özlemle anılmaya hazırlanıyor. Pazar günü gerçekleşecek olan anma etkinliklerinde, Anıtkabir’e yoğun bir ziyaretçi akını bekleniyor. Anıtkabir ziyaret saatleri ise bu özel günü Atatürk’ün huzurunda geçirmek isteyen vatandaşlar için merak konusu. İşte, 10 Kasım’da Anıtkabir’e yapılacak ziyaretlerin giriş ve çıkış saatlerine dair detaylı bilgiler…
Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde, 10 Kasım, Türk milletinin Atatürk'e olan minnet ve özlemini gösterdiği bir gün olarak anılmaktadır. Bu yıl 10 Kasım, pazar gününe denk gelirken, Anıtkabir'e yapılacak ziyaretlerin yoğun olması bekleniyor. Vatandaşlar, Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunmak için Anıtkabir'in giriş ve çıkış saatlerini araştırıyor. İşte, 10 Kasım 2024'te Anıtkabir'in ziyaret saatlerine dair ayrıntılar…
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün Önemi
10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı Cumhuriyetin değerlerini, ilkelerini ve vizyonunu hatırlamak amacıyla kutlanan bir gündür. Bu özel günde, yalnızca Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi anılmakla kalmaz, aynı zamanda Cumhuriyet'in temel ilkeleri ve Atatürk'ün idealleri, tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle yaşatılır. Bu gün, genç nesillere Atatürk'ün mirasını aktarmak ve Cumhuriyet değerlerini pekiştirmek için önemli bir fırsat sunar.
Anıtkabir Ziyaret Saatleri 10 Kasım'da Nasıldır?
10 Kasım'da, Anıtkabir resmi törenlerin bitişinin ardından gece saat 22.00'ye kadar halka açık olacak. Bu özel günde, ziyaretçilere geniş bir zaman dilimi sunulmuş durumda. Normalde 1 Kasım ile 31 Ocak arasında Anıtkabir'in ziyaret saatleri 09:00 - 16:00 arası belirlenmişken, 10 Kasım'da tören bitiminden sonra, halkın ziyaretine devam edebilmesi için saatler uzatılmıştır.
ANITKABİR BÖLÜMLERİ
Anıt mezar
Dış mimarisi
Şeref Holü
Mezar odası
Aslanlı Yol
Erkek ve kadın heykel grupları
Kuleler
İstiklâl Kulesi