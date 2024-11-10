Anıtkabir Ziyaret Saatleri 10 Kasım 2024 | Anıtkabir ziyaret, saat kaçta başlayıp bitiyor?

Her yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıldönümünde, 10 Kasım, Türk milletinin Atatürk'e olan minnet ve özlemini gösterdiği bir gün olarak anılmaktadır. Bu yıl 10 Kasım, pazar gününe denk gelirken, Anıtkabir'e yapılacak ziyaretlerin yoğun olması bekleniyor. Vatandaşlar, Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunmak için Anıtkabir'in giriş ve çıkış saatlerini araştırıyor. İşte, 10 Kasım 2024'te Anıtkabir'in ziyaret saatlerine dair ayrıntılar…

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün Önemi

10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine kazandırdığı Cumhuriyetin değerlerini, ilkelerini ve vizyonunu hatırlamak amacıyla kutlanan bir gündür. Bu özel günde, yalnızca Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi anılmakla kalmaz, aynı zamanda Cumhuriyet'in temel ilkeleri ve Atatürk'ün idealleri, tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle yaşatılır. Bu gün, genç nesillere Atatürk'ün mirasını aktarmak ve Cumhuriyet değerlerini pekiştirmek için önemli bir fırsat sunar.

Anıtkabir Ziyaret Saatleri 10 Kasım'da Nasıldır?

10 Kasım'da, Anıtkabir resmi törenlerin bitişinin ardından gece saat 22.00'ye kadar halka açık olacak. Bu özel günde, ziyaretçilere geniş bir zaman dilimi sunulmuş durumda. Normalde 1 Kasım ile 31 Ocak arasında Anıtkabir'in ziyaret saatleri 09:00 - 16:00 arası belirlenmişken, 10 Kasım'da tören bitiminden sonra, halkın ziyaretine devam edebilmesi için saatler uzatılmıştır.

ANITKABİR BÖLÜMLERİ

Anıt mezar

Dış mimarisi

Şeref Holü

Mezar odası

Aslanlı Yol

Erkek ve kadın heykel grupları

Kuleler

İstiklâl Kulesi