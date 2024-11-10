Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? 10 Kasım Kabine gündeminde neler var?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü’nde toplanıyor. Gündemde, ülke ekonomisinden terörle mücadeleye, uluslararası ilişkilerden iç güvenlik meselelerine kadar geniş bir yelpazede önemli başlıklar yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı bugün saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında yapılacak olan Kabine Toplantısı, bugün saat 14.30'da Çankaya Köşkü'nde başlayacak. Gündemde, Türkiye'nin iç ve dış meselelerine dair pek çok önemli konu yer alıyor. Ekonomiden terörle mücadeleye, uluslararası ilişkilere kadar geniş bir yelpazede kararların alınması bekleniyor.
Gündemdeki Önemli Başlıklar
Kabine toplantısının gündeminde ekonomi, iç güvenlik, terörle mücadele, uluslararası ilişkiler ve bölgesel gelişmeler gibi pek çok başlık bulunuyor. Bu başlıklar doğrultusunda alınacak kararlar, kamuoyuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantı sonunda paylaşılacak.