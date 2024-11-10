10 Kasım Mesajları 2024 | Resimli, anlamlı, en duygulu 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da 86. ölüm yıl dönümünde büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. 1938'de hayata veda eden Atatürk'ün anısına, saat 09.05'te ülke genelinde sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunulurken bu anlamlı günde, vatandaşlar sosyal medya platformlarında Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri paylaşarak özlemlerini ifade ediyor. İşte, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel sosyal medya paylaşımlarında kullanılabilecek mesaj örnekleri...

Anıtkabir (A Haber foto arşiv)

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ MESAJLARI

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 86. yılında, ülkemizin iç ve dış tehditlerle mücadele ettiği bu zorlu dönemde saygı ve özlemle anıyoruz.

"10 Kasım 1938'den bu yana seni her zamankinden daha çok özlüyor, daha derin bir anlayışla anıyoruz. Ruhu şad olsun."

"Sen yalnızca Türk milletine değil, bağımsızlık mücadelesi veren tüm ezilen uluslara yol gösteren bir lider oldun. Onlar da senin izinden giderek bağımsızlıklarına kavuştular."

Her 10 Kasım'da olduğu gibi, bu yıl da Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyor, kendisine ve silah arkadaşlarına rahmet diliyoruz.

Dolmabahçe Sergi (A Haber foto arşiv)

10 Kasım 1938'de bedenen aramızdan ayrılmış olsa da Atatürk'ün fikirleri, ilkeleri ve eserleri, yaşadığımız bu topraklarda daima varlığını sürdürecektir. Onu büyük bir özlemle anıyoruz.

"Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Ebedi istirahatgâhında huzur içinde uyu. 'En büyük eserim' dediğin Türkiye Cumhuriyeti, bizlerin korumasında. Türk milleti olarak izindeyiz."

Büyük Atatürk! Tarih seni bağımsızlık mücadelesinin önderi olarak anıyor ve dünya milletleri, senin manevi şahsiyetine saygılarını sunuyor. Ruhu şad olsun.

ATATÜRK SÖZLERİ

"Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir."

"Yurtta sulh, cihanda sulh."

(Ülkede barış, dünyada barış.)

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir."

(Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.)

Anıtkabir (A Haber foto arşiv)

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir.

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız bu yeterlidir."

"Ne mutlu Türküm diyene!"

"Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir."

"Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata sahip olamaz."