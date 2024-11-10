Emekliye çifte zam kapıda! 2025 Ocak’ta refah payı+taban aylık artışı oluştu: En düşük maaş…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ait enflasyon oranlarını açıkladı. Bu açıklama, milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş artışıyla ilgili önemli verileri ortaya koydu. Ekim ayında enflasyon oranı %2,88 olarak açıklanırken, bu oranla birlikte Temmuz ayındaki zamların ardından emekliler ve memurlar için 4 aylık artış oranları kesinleşti. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberi...

Emekliler İçin 4 Aylık Artış Kesinleşti

Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşmiş oldu. 4 aylık enflasyon oranı %12,06 olarak belirlenirken, bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş artışını işaret ediyor. Ayrıca, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık artış oranı kesinleşecek.

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Memurlar İçin Enflasyon Farkı Oluştu

Memurlar ve memur emeklileri için de önemli bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında %10'luk toplu sözleşme artışı alan memurlar, Ocak ayında %6'lık bir toplu sözleşme zammı alacak. Ancak, Temmuz'daki %10'luk artışın ardından oluşan enflasyon farkı, memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına ilave edilecek. Ekim ayında açıklanan %12,06'lık enflasyon oranı ile birlikte, memurlar için ilk defa bir fark oluşmuş oldu. Bu fark, Ocak'ta maaşlarına yansıyacak ve toplamda %7,99'luk bir artışa işaret ediyor.

Tahminler ve Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi

2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranları, emeklilerin ve memurların alacağı maaş artışlarını doğrudan etkileyecek. Yılsonu enflasyon tahminleri, piyasa katılımcıları ve ekonomistlerin analizlerine göre, %41-46 arasında bir aralıkta gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı 6 aylık enflasyon artışı %13-16 arasında olacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte %9-12 arasında bir artış yaşayacak.

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Refah Payı ve Olası Maaş Artışları

Emekliler ve memurlar için dikkat çeken bir diğer gelişme, refah payı konusu oldu. Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmişti. Bu yıl da memur emeklilerinin maaş artışı, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenebilir ve her iki kesime de refah payı verilmesi gündemde. Bu durumda maaş artışlarının %20 civarına kadar çıkabileceği öngörülüyor.

En Düşük Maaşlarda Artış

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, en düşük memur maaşı 39.205 TL'den 42.338 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde, en düşük memur emeklisi maaşı da %7,99'luk bir artışla 17.588 TL'den 18.993 TL'ye çıktı. Ancak, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon verileri ve olası refah payı ile bu rakamların daha da yükselmesi bekleniyor.

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SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Taban Maaş Artışı

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu anki taban maaş 12.500 TL seviyesinde bulunuyor. Ancak, %12,06'lık 4 aylık artış oranı ile bu maaş 14.007 TL'ye çıkmış durumda. Ayrıca, refah payı ile birlikte bu rakamın 15.000 TL'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu artışların kesinleşmesi ise 3 Ocak'ta yapılacak açıklamalarla ortaya çıkacak.