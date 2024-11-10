Obez kedi Şiraz’ın pilates yapmak zorunda kalması yetmedi: Şimdi de...

Gülendam Dikkatli'nin 2,5 aylıkken sahiplendiği ve Şiraz ismini verdiği kedisi hayatının dönüm noktasını kilo alarak yaşadı. Kısırlaştırma operasyonu sonrasında hızla kilo almaya başlayan Şiraz, sahiplerinin fark etmesiyle tedavi sürecine girdi. Veteriner hekim Bahri Terzi ve fizyoterapist Yağmur Denli'nin rehberliğinde uygulanan tedaviyle Şiraz, kısa sürede büyük bir değişim yaşadı. Pilates ve yüzme gibi egzersizler sayesinde yaklaşık 5 ayda 6 kilo vererek sağlıklı bir vücuda kavuştu.

Şiraz'ın Ünlü Olmasını Sağlayan Zayıflama Süreci

Şiraz'ın 6 aylık tedavi süreci, sadece sağlık için değil, aynı zamanda sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Yağmur Denli, Şiraz'ın kilo vermek için pilates yaptığı dönem boyunca, özellikle kızgın surat ifadesiyle dikkat çektiğini söyledi. Denli, "Şiraz, başlangıçta pilates yapmayı hiç istemezdi. Tepkileri çok sertti, ama zamanla alıştı ve egzersizlere uyum sağladı. Şu an eski haline göre çok daha hareketli ve oyun oynamayı seven bir kedi haline geldi," dedi. Şiraz, sosyal medya üzerinden de kilo veren kediler arasında örnek gösterilmeye başlandı ve hızla popülerleşti.

Pilates yaparak verdiği 6 kilo ile ünlenen kedi Şiraz (AA)

Yeni Yuvasına Kavuşmak İçin Sağlıklı Bir İhtiyaç

Ancak Şiraz'ın hayatında zor bir dönem de başladı. Temmuz ayında sahibi Gülendam Dikkatli'nin yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetmesiyle, kedinin bakımını üstlenen kişiler değişti. Torununun alerji sorunu nedeniyle Şiraz, son iki aydır veteriner kliniğinde yaşamaya başladı. Fizyoterapist Yağmur Denli, kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve Şiraz'ı sahiplendirmek için yeni bir yuva aradıklarını belirtti.

Denli, "Şiraz'ın tedavi sürecinde çok emek harcadık. Onun eski kilosuna geri dönmesini engelleyecek, ona uygun bir yuva arıyoruz. Sahiplendirme süreci şartlı olacak ve Ankara içinde bir aileye teslim etmeyi düşünüyoruz," dedi.

Pilates yaparak verdiği 6 kilo ile ünlenen kedi Şiraz (AA)

Güzel Bir Yuva İçin Şartlar

Şiraz'ı sahiplendirme sürecinde dikkat edilen en önemli nokta, kedinin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi. Yağmur Denli, Şiraz'ın takibini yapmaya devam etmek istediklerini vurgulayarak, "Kedimiz için uygun bir yuva arıyoruz. Eski kilosuna geri dönmemesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi için titiz bir bakım gerektiğini unutmamak gerekiyor," diyerek, sahiplenecek kişinin bu sorumluluğu üstlenmesini istediklerini belirtti.