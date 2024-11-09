Bal ile hazırlanan "hastalık savar" karışım! Antibiyotik kadar etkili...

Karışımın Hazırlanışı:

Kırmızı soğanı doğrayın. Soğan, grip ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarına karşı güçlü bir doğal savaşçıdır. Aynı zamanda, soğan içerdiği kuersetin sayesinde antioksidan özelliklere sahiptir.

Dört diş sarımsağı dilimleyin. Sarımsak, içerdiği allicin bileşiği ile hem antimikrobiyal hem de antiviral özelliklere sahip olup bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir bileşendir.

Soğan ve sarımsağı kapaklı bir kaba koyun ve üzerine 12 yemek kaşığı bal ekleyin. Bal, öksürük ve boğaz ağrısını geçirmeye yardımcı olurken, aynı zamanda iltihapları yatıştırır ve karışımın diğer malzemelerinin etkisini artırır.

Malzemeleri karıştırın ve karışımın özelliklerinin iyice salması için birkaç dakika bekleyin. Ardından, karışımı kapaklı bir kaba koyup en az altı saat boyunca veya gece boyunca bekletin. Bu süre zarfında, soğan ve sarımsak, balın içinde çözünerek şifalı bileşenlerini serbest bırakacaktır.

Ertesi gün karışımı süzün ve elde ettiğiniz sıvıyı bir kaba aktarın. Yatmadan önce bir yemek kaşığı (çocuklar için bir çay kaşığı) karışımı tüketin. Sağlık uzmanları, "ilk kaşıktan itibaren önemli bir rahatlama fark edeceksiniz" diyor.