Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün saat kaçta? FB-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, ligde yükselişini sürdüren Net Global Sivasspor'u Ülker Stadı'nda konuk edecek. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde aldığı mağlubiyeti telafi etmek ve ligde moral bulmak için sahaya çıkacak. Sivasspor ise son haftalardaki çıkışını Kadıköy'de de sürdürerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe-Sivasspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor arasındaki mücadele, bugün saat 19.00'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği bu önemli mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunbayev, Moutoussamy, Charisis, Emrah, Koita, Rodrigues, Balde.

Mourinho Yine Cezalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle AZ Alkmaar maçında olduğu gibi bu karşılaşmayı da tribünden takip edecek. Mourinho, Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle aldığı 1 maç men cezası nedeniyle de üst üste iki lig maçında kulübedeki yerini alamamış olacak.

Her İki Takımda da Eksikler Var

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Alexander Djiku ve çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat olan Jayden Oosterwolde, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sivasspor'da ise kırmızı kart cezalısı Uğur Çiftçi ile sakatlıkları süren Rey Manaj, Alex Pritchard ve Emre Gökay kadroda yer alamayacak.