Bahçenize asla dikmemeniz gereken ağaçlar!

Bazı ağaç türleri, küçük bahçeler için uzun vadede risk oluşturabiliyor. Salkımsöğüt, dişbudak, kara kavak ve gümüş akçaağaç gibi türler, altyapıya ve çevreye zarar vererek ilerleyen yıllarda çeşitli sorunlara yol açabilir.

Salkımsöğüt: Kök Yapısıyla Tehlike Oluşturuyor

Görkemli dallarıyla bilinen salkımsöğüt, bahçelere zarafet katsa da agresif kök yapısıyla dikkat çekiyor. Kanalizasyon borularına ve yer altı sistemlerine zarar verebilecek bu ağaç türü, geniş alanlarda daha iyi gelişirken küçük bahçeler için ciddi riskler taşıyor.

Dişbudak: Zararlılar İçin Bir Mıknatıs

Dişbudak ağaçları güçlü gövdeleriyle bilinse de dişbudak kurtlarının hedefi olabiliyor. Bu zararlılar ağaca zarar vermekle kalmayıp, evlere de kolayca girebiliyor. Evinize yakın alanlarda dişbudak dikimi, bu nedenle önerilmiyor.

Kara Kavak: Kırılgan Dallarıyla Riskli Bir Seçim

Kara kavaklar, dayanıklı gövdeleriyle tanınsa da kabuk mantarları nedeniyle kısa sürede kırılgan hale gelebiliyor. Enfekte olmuş kara kavaklar, en hafif rüzgarlarda bile dallarını kaybedebilir. Kavak ağacı tercih edecekseniz, diğer kavak türlerini göz önünde bulundurmak daha güvenli olabilir.

Gümüş Akçaağaç: Yüzey Kökleri ve Zayıf Yapısı Sorun Yaratıyor

Hızlı büyümesiyle bilinen gümüş akçaağaç, yüzeye yakın kök yapısı nedeniyle çevresindeki bitkilerin gelişimini zorlaştırır ve altyapıya zarar verebilir. Fırtınalı havalarda kırılgan gövdesi nedeniyle de risk taşıyan bu tür, geniş bahçeler için daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.