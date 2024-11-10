Bugün ulaşım bedava mı? 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü İETT, otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938'de aramızdan ayrıldığı tarih olan 10 Kasım, bu yıl Pazar günü ülke genelinde büyük bir saygı ve özlemle anılacak. Her yıl ulusal yas olarak kabul edilen bu özel günde, vatandaşlar Atatürk'e duydukları minneti farklı etkinliklerle ifade ediyor. 10 Kasım'da İETT toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu ise merak konusu oldu.

10 Kasım'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümünde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair sorular gündemde. Ancak resmi tatil sayılmayan 10 Kasım'da, İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretli olarak hizmet verecek.

10 Kasım Resmi Tatil mi?

10 Kasım, Türkiye'de Atatürk'ü Anma Günü olarak ulusal yas ilan edilen bir gün olmasına rağmen, resmi tatil kapsamında değil. 1938'de Atatürk'ün hayata veda ettiği saat olan 09.05'te ülke genelinde saygı duruşunda bulunulsa da iş günlerinde kamu kurumları ve özel sektör çalışmalarına devam eder. Bu yıl 10 Kasım'ın Pazar gününe denk gelmesi, herhangi bir resmi tatil statüsü veya özel bir tatil uygulaması sağlamıyor.



