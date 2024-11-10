10 Kasım’da bayraklar ne zaman yarıya indirilir? 10 Kasım’da saygı duruşu kaç dakika sürer?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, ülke genelinde milli bir yas olarak kabul edilir ve Türk Bayrağı, bu özel günün önemini vurgulamak amacıyla yarıya indirilir. Bayrak Tüzüğü'ne göre, Atatürk'ü anmak için bayrağın yarıya çekilmesi belirli kurallara bağlanmıştır ve sadece bu özel günde uygulanır.

Bayrak Hangi Binalarda ve Nasıl Yarıya İndirilir?

Türk Bayrağı, her 10 Kasım'da Türkiye genelindeki resmi kurumlarda, dış temsilciliklerde, anıtların ve resmi binaların önünde yarıya indirilir. Tüzük uyarınca, sürekli olarak bayrak bulundurmayan yerlerde, önce bayrak direğin tepesine kadar çekilip ardından yavaşça yarıya indirilir. Bu işlem, Atatürk'ü anma amacı taşıyan bu özel günün anlamını simgeler.

TBMM ve Anıtkabir'de Bayrak Uygulaması

Bayrak Tüzüğü'ne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) önünde bulunan bayrak hiçbir koşulda yarıya indirilemez. Bununla birlikte, Anıtkabir'deki bayrak sadece 10 Kasım günlerinde yarıya indirilir. Bu uygulama, TBMM'nin devletin bağımsızlığını simgeleyen bir kurum olması nedeniyle istisnai bir uygulama olarak kabul edilmektedir.

10 Kasım'da Saygı Duruşu Kaç Dakika Sürer?

10 Kasım günü, Türkiye genelinde saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte Atatürk'ü anmak için iki dakikalık bir saygı duruşunda bulunulur. Bu süre zarfında vatandaşlar, durarak ve saygılarını sunarak Atatürk'e bağlılıklarını ifade ederler. Diğer anma günlerinde ise saygı duruşu süresi bir dakika ile sınırlıdır.

Bayrak Kullanımı ile İlgili Diğer Yasaklar

Bayrak Tüzüğü, bayrağın saygıyla kullanılmasını sağlamak için belirli yasaklar da içermektedir. Bayrak, yırtık, kirli veya solmuş şekilde kullanılamaz, ayrıca mutfak, terk edilmiş binalar, çöplük ve benzeri yerlere çekilmesi yasaktır. Bayrak, siyasi amaçla sembol olarak veya kişisel eşyaların üstünde de kullanılamaz; ona her zaman gereken özen gösterilmelidir.