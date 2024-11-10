AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları nereden öğrenilir?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için heyecan dorukta. 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yer alan 112 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlar sonrasında, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

AUZEF Soru ve Cevapları Yayınlandı mı?

Öğrenciler, AUZEF sınavının soru kitapçıklarını ve cevaplarını araştırıyor. Soru kitapçıkları, İstanbul Üniversitesi'nin AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yayınlanacak. AKSİS platformuna giriş yaparak, sınav kitapçığına ders bazında erişilebilecek. Ancak, şu an için AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz paylaşılmadı. Geçmiş sınav dönemlerinden edinilen bilgilere göre, soruların 7 gün içinde yayınlanması bekleniyor.

AUZEF Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da öğrenciler tarafından merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarının AKSİS üzerinden duyurulacağı belirtildi. Ancak, kesin bir tarih henüz açıklanmadı. Tahmini olarak sonuçların 10 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sınav sonuçları, AUZEF'in resmi internet sitesindeki sonuç ekranı üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler, https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/ adresine giriş yaparak, AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme erişim sağlayacak. Vize ve final sınavlarının sonuçları bir arada açıklandığında, başarı durumu harf notu olarak aktarılacak.

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AUZEF Sınav Değerlendirme Sistemi

AUZEF sınavlarının değerlendirme kriterleri de öğrenciler tarafından araştırılıyor. Açıköğretim programlarında yapılan her 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı eksiltiyor. Yani her yanlış cevap, toplam puandan 1,25 puan düşülmesine neden oluyor. Uzaktan eğitim programlarında ise bu kural uygulanmıyor ve değerlendirme farklı şekilde yapılıyor. Ara sınavın başarıya etkisi %30, final sınavının etkisi ise %70 olarak belirlenmiş durumda.