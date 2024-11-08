09 Kasım 2024, Cumartesi
Kim Milyoner Olmak İster'de kafaları karıştıran "tövbe ayı" sorusu! Yarışmacı risk aldı
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan İstanbul'da esnaf olarak çalışan Mahmut Bozkır isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruda zor anlar yaşadı. Soru karşısında kafası karışan yarışmacı hızlı cevap vererek büyük risk aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 08.11.2024 23:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:47