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Kim Milyoner Olmak İster'de kafaları karıştıran "tövbe ayı" sorusu! Yarışmacı risk aldı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programa katılan İstanbul'da esnaf olarak çalışan Mahmut Bozkır isimli yarışmacı 200 bin TL değerindeki soruda zor anlar yaşadı. Soru karşısında kafası karışan yarışmacı hızlı cevap vererek büyük risk aldı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar...

Giriş Tarihi: 08.11.2024 23:47 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:47
Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran tövbe ayı sorusu! Yarışmacı risk aldı

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda da izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran tövbe ayı sorusu! Yarışmacı risk aldı

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Mahmut Bozkır, isimli yarışmacı ilk 8 soruda başarılı bir performans sergiledi.


Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran tövbe ayı sorusu! Yarışmacı risk aldı

Esnaf olarak çalışan Mahmut Bozkır isimli yarışmacının karşısında 200 bin TL değerindeki "Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı hangisidir?" sorusu çıktı.

Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran tövbe ayı sorusu! Yarışmacı risk aldı

Soru: Ay takviminin beşinci ayı, büyük tövbe ayı, hangisinin sözlük tanımıdır?
A. Berat
B. Ramazan
C. Safer
D. Cemaziyelevvel

CEVAP: D – Cemaziyelevvel

Kim Milyoner Olmak İster’de kafaları karıştıran tövbe ayı sorusu! Yarışmacı risk aldı

Soru karşısında kafası karışan yarışmacı hızlı cevap vererek büyük bir risk aldı.