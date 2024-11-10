Çankaya Köşkü’nde Kabine Toplantısı! Başkan Erdoğan liderlik edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yılı nedeniyle düzenlenecek anma programları kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek.

AÇILIŞ SONRASI ÇANKAYA'DA KABİNEYİ TOPLAYACAK

Erdoğan bu ziyaretin ardından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak. Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek Erdoğan, ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Kabine Toplantısı (AA)

9 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Kabine toplantısı kararı Erdoğan başkanlığında ilk kez, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana Çankaya'da toplanmış olacak. Külliyenin kullanıma açılmasıyla başbakanlık makamına devredilen Çankaya Köşkü en son 2015 yılında bakanlar kuruluna ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan Başkan Erdoğan en son 5 Haziran 2023'te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü'nde ilan etmişti.

Çankaya Köşkü (AA)

ABD SEÇİMLERİ VE GAZZE MASADA

Toplantıda, ABD Başkanlık seçimlerinin Türkiye ve bölgeye yansımalarının değerlendirilmesi, Başkan Erdoğan'ın Kırgızistan ve Macaristan ziyaretlerindeki diplomatik temaslarının görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının da masaya yatırılacak gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE DE ANA KONULARDAN

Kabine'nin son başlığı ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele, yatırımlar ve istihdamda gelinen son durum değerlendirilecek. Kabine'nin ardından Başkan Erdoğan, alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.