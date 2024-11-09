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Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: "Hakkımı helal etmiyorum"

Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasındaki nafaka krizi yeniden alevlendi. Uçar'a dava açacağını söyleyen ünlü sunucu, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın oğlu Eymen ile ilgilenmediğini belirterek, "Aylardır nafaka ödemiyor. Kendini parasız gösteriyor, yargıyı kandırıyor. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.11.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:29
Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar ile arasındaki nafaka krizini basın mensuplarıyla paylaştı. Uzun süredir devam eden nafaka sorunu nedeniyle sıkça gündeme gelen çiftin arasındaki gerilim, Erken'in yaptığı son açıklamalarla yeniden alevlendi.

Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Alışveriş yaparken görüntülenen Erken, basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

ESKİ EŞİNE DAVA AÇIYOR

Oğlu Eymen'in tüm sorumluluğunu üstlendiğini belirten Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın oğluyla ilgilenmediğini ve aylardır nafaka ödemediğini söyledi.

Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Ünlü sunucu, "Eymen'in babası olacak kişi onun yalnızca biyolojik babası. Eymen'i görmüyor, onu ancak gece kulüplerinde görebilirsiniz. Eymen 9 yaşında, onu tek başıma büyütüyorum.

Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: Hakkımı helal etmiyorum

Allah, vicdan sahibi olmayan erkeklere ve kadınlara çocuk yaptırmasın ama oluyor işte. Serkan'ın aile büyükleri de torunları ile ilgilenmiyor. Çocuğumun nafakası 5 bin TL ve Serkan Uçar aylardır onu da ödemiyor" dedi.