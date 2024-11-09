09 Kasım 2024, Cumartesi
Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: "Hakkımı helal etmiyorum"
Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar arasındaki nafaka krizi yeniden alevlendi. Uçar'a dava açacağını söyleyen ünlü sunucu, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın oğlu Eymen ile ilgilenmediğini belirterek, "Aylardır nafaka ödemiyor. Kendini parasız gösteriyor, yargıyı kandırıyor. Hakkımı helal etmiyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 09.11.2024 09:29 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 09:29