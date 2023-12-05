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Soykırım destekçisi ABD'den skandal açıklama! Matthew Miller: İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Soykırım destekçisi ABD’den skandal açıklama! Matthew Miller: İsrail’in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik

Katil İsrail, 7 Ekim'den itibaren ABD desteğiyle Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor. Havadan, karadan ve denizden sivilleri hedef alan terör ordusu ile ilgili Beyaz Saray'dan skandal bir açıklama geldi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da Gazze'de öldürülen siviller için "İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Gazze'de yaşananlara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki sivil kayıplarının değerlendiren Miller, "ABD bu harekatın sonucunda hala sivil kayıpların olmasını bekliyor, bu ne yazık ki tüm savaşlar için geçerli" dedi.

Miller, "İsrail'in hedefli tahliyeleri bütün bir kenti boşaltın demekle kıyaslandığında bir iyileştirme. İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği operasyonda kuzeydekine göre daha az sivil yerinden edildi, daha az can kaybı var. Sivil can kaybına dikkat edilmesi yönündeki görüşümüz belli İsrail'e iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GAZETECİNİN ÖLMESİ İYİ DEĞİL"

Miller, hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin "Bu kadar çok sayıda gazetecinin ölmesi trajedi. Tıpkı bu kadar çok sivilin ölmesi gibi." dedi.

İsrail'in gazetecileri kasten hedef almadığını ama çok gazetecinin ölmesinin iyi olmadığını söyleyen Miller, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için taziyelerini iletti.

Gazze'ye daha fazla yakıt girmesi için İsrail hükümeti ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Miller, "Binden fazla Amerı̇kan vatandaşı, yasal daimi ikamet sahibi ve aile bireyleri Gazze'den ayrıldı, 750 kişi hala orada." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMA

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini dile getiren Beyaz Saray, İsrail ordusunun bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırıları karşısında sessiz kaldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Gazze'de devam eden İsrail'in operasyonlarını ve insani durumu değerlendirdi.

İsrail'in Gazze'deki kara operasyonuyla ilgili Sullivan, İsrailli yetkililerle Hamas'ın hedef alınması ancak sivillerin korunması için ne şekilde hareket ettiklerini günlük olarak konuştuklarını belirtti.

Sullivan, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail'in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getirdi. Sullivan, "İsrail'in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik." yorumunu yaptı.

Sullivan, Tel Aviv ile düzenli temaslarına karşın İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarında binlerce sivil can kaybının nasıl yaşandığı konusunda ise İsrailli yetkililerle sürekli görüştüklerini söyledi.

Washington'ın İsrail'e tedarik ettiği lazer güdümlü füzelerin çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden olduğuna yönelik soruya ise Sullivan Pentagon'un hangi Amerikan silahlarının ne şekilde kullanıldığını yakından takip ettiğini söylemekle yetindi.

Sullivan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından kaçan Filistinlilerin bulunduğu bölgeleri vurmama taahhüdünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Jake Sullivan, "(İsrail) Saldırmazlık bölgelerinin olacağını da belirttiler. İsrail'in bu bölgeleri vurmama konusunda kararlı olmasını bekliyoruz." dedi.

UKRAYNA'YA ASKERİ DESTEK

Öte yandan Sullivan, Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardım için Kongredeki hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların uzlaşıp yeni pakete onay vermeleri gerektiğini ifade etti.

Sullivan, "Bu artık Kongreye kalmış. Kongre Ukrayna'da özgürlük için verilen savaşı desteklemeye devam edip etmeyeceğine karar verecek. Umuyorum Kongre tüm unsurlarıyla doğru tercihi yapacaktır." şeklinde konuştu.

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