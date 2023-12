Soykırım destekçisi ABD’den skandal açıklama! Matthew Miller: İsrail’in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt görmedik

Miller, "İsrail'in hedefli tahliyeleri bütün bir kenti boşaltın demekle kıyaslandığında bir iyileştirme. İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği operasyonda kuzeydekine göre daha az sivil yerinden edildi, daha az can kaybı var. Sivil can kaybına dikkat edilmesi yönündeki görüşümüz belli İsrail'e iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GAZETECİNİN ÖLMESİ İYİ DEĞİL"

Miller, hayatını kaybeden gazetecilere ilişkin "Bu kadar çok sayıda gazetecinin ölmesi trajedi. Tıpkı bu kadar çok sivilin ölmesi gibi." dedi.

İsrail'in gazetecileri kasten hedef almadığını ama çok gazetecinin ölmesinin iyi olmadığını söyleyen Miller, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden AA kameramanı Muntasır es-Savvaf için taziyelerini iletti.