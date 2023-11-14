Gazze'de her geçen dakika hastalar ölüyor! Şifa Hastanesi'nde toplu mezarlık
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği nedeniyle her geçen dakika hastaların öldüğünü, son üç gündür yakıt eksikliği, internet kesintisi ve diğer sıkıntılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ölü sayılarını güncelleyemediklerini söyledi. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olmasının ardından Şifa Hastanesi'nde toplu mezar kazmaya başladıklarını Kızılhaç'a ilettiklerini bildirdi.
Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun karadan saldırılarını giderek yoğunlaştırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gözlerin çevrildiği Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Gazze'de kısıtlı imkanlarla, internet kesintisi altında çalışan hastanelerle iletişim tamamen kesildiği için son üç gündür ölü sayısını güncelleyemediklerini belirten Kudra, İsrail ordusunun "Şifa Hastanesi'ni kuşatmadığı ve isteyenlerin doğu kapısından güvenli biçimde ayrılabileceği" yönündeki iddialarını yalanladı.
"HASTANEDEKİ BİR BİNADAN DİĞERİNE GEÇMEK DAHİ MÜMKÜN DEĞİL"
Kudra, "Şifa Hastanesi son üç gündür elektrik kesintisi nedeniyle hizmet dışı. İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ni kuşatmış durumda. Hastanenin doğu ve güney çıkışlarında tanklar var, giriş-çıkışlara izin vermiyor. Hastanenin bahçesi keskin nişancılar tarafından hedef alınıyor. Bu tıbbi kompleksin içinde bir binadan diğer binaya geçmek dahi mümkün değil." dedi.
ŞU ANA KADAR BİR TANE BEBEĞİN NAKLEDİLMESİNİ DAHİ SAĞLANAMADI
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin "yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin nakledilmesi için uluslararası kuruluşlarla çalıştıkları" şeklindeki açıklamasına işaret eden Kudra, Şifa Hastanesindeki yenidoğan bölümünde kuvözlerdeki bebeklerin Gazze Şeridi dışına nakledilmesi için üç gündür uluslararası kuruluşlardan haber beklediklerini ancak şu ana kadar bir tane bebeğin nakledilmesinin dahi sağlanamadığını vurguladı.
Kudra, hastanede üç gündür yakıt eksikliği nedeniyle hayat kurtaracak tıbbi makinelerin çalışmadığına işaret ederek, "Şifa Hastanesi'nde yakıt eksikliği karşısında hayat kurtaracak tıbbi makineler çalışamıyor. Tedavi gören yaralılara ve yoğun bakım ünitesindeki hastalara sağlık hizmeti sağlayamadığımız için her geçen dakika insanlar ölüyor." şeklinde konuştu.
TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI
Çok uluslu kurum ve kuruluşların tamamıyla iletişim kurduklarına dikkati çeken Kudra, şunları kaydetti:
"Bizler tüm uluslararası kuruluşlara ulaşıyoruz. Şu ana kadar bize yeterli, uygulanabilir veya Gazze'deki hastalara sağlık hizmeti sağlayabilecek herhangi bir çözüm üretilemedi. Tüm dünyaya, sağlık hizmeti sağlayabilmemiz için Gazze'ye ve Şifa Hastanesi'ne saldırıların durdurulması çağrımızı yineliyoruz."
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, cumartesi akşamı düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını ileri sürmüştü.
Hagari, Şifa Hastanesi'nin doğu kapısının ayrılmak isteyen Gazzeliler için açık olduğunu ileri sürmüştü.
Şifa Hastanesi personeliyle doğrudan ve düzenli olarak konuştuklarını öne süren Hagari, "hastanenin pediatri bölümündeki bebeklerin daha güvenli bir hastaneye ulaştırılmasına yardımcı olacaklarını" söylemişti.
TOPLU MEZAR AÇMA KARARI ALDILAR
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'ndeki son duruma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
Hastanede biriken cenazeleri çıkarma çabalarının başarısız olduğunu belirten Kudra, "Bu nedenle sağlık ekipleri ve hastane yönetimi, cenazeleri avluya gömmek için toplu mezar açma kararı aldı. Kızılhaç'a da bunu bildirdik ve toplu mezar kazma çalışmaları başladı." dedi.
Ekiplerin, gönüllü sığınmacılarla, 100-120 naaşı kefenlemeye çalıştığını, bir başka ekibin de toplu mezar kazdığını aktaran Kudra, defin işlemlerinin birkaç saat sürebileceğini dile getirdi.
Halihazırda hastanede 650 hasta ve yaralı, 500 ila 600 sağlık personeli, 5 bin ila 7 bin sığınmacı bulunduğunu kaydeden Kudra, hastanedeki yaşam koşullarının iyice kötüleştiğini, jeneratörleri çalıştırmak için gereken elektrik ve yakıtın olmayışı nedeniyle suyun sınırlı bir şekilde hastane yerleşkesinde kalan bir kuyudan elle çekildiğini ifade etti.
Yiyeceklerin de tamamen tükendiğini belirten Kudra, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına yardım, ablukanın kaldırılması ve yakıt tedariki çağrısında bulundu.
HASTANEDE 36 PREMATÜRE BEBEK MEVCUT
Filistinli sözcü, İsrail ordusunun prematüre bebekler konusunda Şifa Hastanesi ile iletişime geçtiği yönündeki iddialarını yalanlayarak, "Bizimle prematüre bebeklerle alakalı iletişime geçmediler. Şifa Hastanesi'nde 36 prematüre bebek mevcut." dedi.
Şifa Hastanesi'nde durumun kritik olduğuna ve bebeklerin burada kalmalarının hayatlarını tehdit ettiğine dikkati çeken Kudra, bebeklerin hastaneden çıkarılarak başka yere nakledilmesine hazır olduklarını belirtti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu tarafından Şifa Hastanesi Müdürü'ne insani yardım ulaştırılmasının teklif edildiği ve İsrail hastanesinden Şifa Hastanesi'ne kuvöz gönderilmesi için çaba sarf edildiği ve bu konuda güvenilir bir arabulucuyla çalışmaya hazır oldukları öne sürülmüştü.
Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusu tarafından kuşatılan ve yakıt krizinin yaşandığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde dün elektrik kesintisi ve hizmetlerin durması nedeniyle 6'sı prematüre bebek 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi ile bölgedeki bazı hastaneleri kuşatma altında tutan İsrail ordusu, hastaneye sık sık saldırılar düzenliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA VI hangi tarihte çıkacak? GTA 6 ilk fragman tarihi...
- KYK bursu ne kadar 2023-2024? KYK öğrenim kredisi geri ödemeli mi, faizi var mı? Toplu para, taksit sayısı...
- 1000 Yatırımlar Holding halka arz sonuçları 2023: 1000 Yatırımlar Holding halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?
- Gelinim Mutfakta 14 Kasım puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Günün birincisi...
- Avrupa'yı sallayacak transfer! Güle güle Galatasaray'ın gözbebeği: 12 milyon euro...
- Sarallar son dakika! Sarallar kafes operasyonu nedir, kaç kişi gözaltına alındı? Özgür Saral kimdir, ne iş yapıyor, nereli?
- Bahar Candan tutuklandı mı? 14 Kasım Salı Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?
- Öğrencilere 10 GB internet başvuru tarihleri 2023 | Öğrencilere bedava internet başvuru şartları neler, açık öğretim öğrencisi geçerli mi?
- Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ASİL-YEDEK isim listesi | 2023 Sağlık Bakanlığı 3. dönem kura çekimi sonuçlar ne zaman açıklanır? yhgm.saglik.gov.tr sorgulama
- Etna Yanardağı nerede, hangi ülkede, patladı mı? Yeniden alevler yükselen Etna Yanardağı yüksekliği kaç metre, patlayacak mı? Son güncel gelişmeler...
- Uzmanlar tabloyu çıkardı! İstanbul, İzmir, Sakarya ve diğer iller tehdit altında! %90'lık korkunç bilanço...
- Ara tatil uzatıldı mı, okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Kasım ara tatil kaç gün sürecek, günleri uzadı mı, tatil ne zaman bitecek?