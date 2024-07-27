Belediyelerin prim borçları için iki aşamalı plan! Yasa teklifi ekimde Meclis’te

MEVCUT SİSTEM NASIL İŞLİYOR

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla; 30 büyükşehir, 51 il, 501 büyükşehir ilçe, 381 ilçe, 344 belde olmak üzere bin 307 belediyenin 96 milyar lira borcu bulunuyor. Belediyelerin primlerini çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödemesi gerekiyor.

Ödenmemesi halinde yasada belirlenen oranlarda faiz uygulanıyor. Kanun kapsamında ödenmeyen borçların genel bütçe vergi paylarından kesinti yoluyla ödenmesi olanağı da bulunuyor. Ancak yüzde 40'lık kesinti sınırlaması nedeniyle tüm borçlar tahsil edilemiyor.