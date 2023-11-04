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Son dakika: ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara'ya geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2023 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023
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Son dakika: ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ankara’ya geliyor

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'da temaslarda bulunmak üzere 6 Kasım Pazartesi günü Türkiye'ye geleceğini açıkladı

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