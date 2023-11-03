Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Bağımsız Filistin devleti kurulmalı

Bu çerçevede çok yönlü güzergahların geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, teşkilata üye ülkelerin demir yolu kurumları konseyinin oluşturulmasını ve Türk Dünyası Yenilikçi Gençleri Merkezinin kurulmasını önerdi.

Mirziyoyev, uzun yıllardan beri Türk halklarıyla ortak tarihi ve kaderi paylaşan Afganistan'da barış ve huzurun yerleştirilmesinin, bölgede stratejik istikrar ve güvenliği sağlamanın temel şartı olduğunu kaydetti.

Afgan halkına insani yardımların azaltılmaması, Afgan sorununun çözümüne yönelik net mekanizmaların oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Mirziyoyev, "Bize, bölgesel ortaklık ve tüm komşularla ekonomik işbirliği süreçlerinde faal olarak yer alan, barış ve huzurun bulunduğu Afganistan lazım. Özbekistan, Afgan halkına bundan sonra da gereken tüm desteği sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.