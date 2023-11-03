Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev: Bağımsız Filistin devleti kurulmalı
Orta Doğu’da uzun zamandır devam eden İsrail-Filistin sorununun çok tehlikeli düzeye geldiğini bildiren Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Bu sorunun tek ve en adil çözümü; sorunu 'iki halk için iki devlet' ilkelerine dayalı olarak çözmek olacaktır. Filistin halkı, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında da belirtildiği gibi bağımsız devlet kurma hakkına sahiptir. Bugün biz, TDT olarak bununla ilgili ortak ve kati tutumumuzu dünyaya açıklamamız lazım." mesajını verdi.
Mirziyoyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde konuştu.
Konuşmasına, İkinci Göktürk Devleti kağanlarından Bilge Kağan'ın "Ey Türk ulusu; kendine dön, kendini anla, daha da yükseleceksin." sözleriyle başlayan Mirziyoyev, bu sözlerin bugünkü zorlu dönemde derin bir anlam taşıdığını, bir çatı altında birleşen dili, dini ve gönülleri bir olan kardeş Türk halklarının sesinin bundan böyle daha da yükseleceğini söyledi.
Mirziyoyev, TDT'nin bugün yeniden kurulan yeni dünya düzeni ve uluslararası kuruluşlar arasında önemli bir yer tutmaya başladığını belirterek Özbekistan'ın teşkilata dönem başkanlığı sürecinde 100'den fazla farklı etkinlik düzenlendiğini, önemli inisiyatiflerin ortaya atıldığını ve işbirliğinin farklı mekanizmalarının oluşturulduğunu aktardı.
Bugün güven krizinin giderek arttığını, küresel güvenliğin sağlanmasında yeni sorunların ortaya çıktığını ve uluslararası hukuk normlarını ihlal etme durumlarının çoğaldığını dile getiren Mirziyoyev, özellikle Orta Doğu'da uzun zamandan devam eden İsrail-Filistin sorununun çok tehlikeli düzeye ulaşmasının kendilerini tedirgin ettiğine, saldırılarda ölen ve yaralanan sivil, yaşlı, kadın ve çocuk sayısının artarak çatışmanın daha da yayılma olasılığının arttığına işaret etti.
Mirziyoyev, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu nedenle tarafları acilen askeri harekatlara son vererek ateş açmayı durdurmaya ve uzlaşmaya davet ediyoruz. Bu sorunun tek ve en adil çözümü; sorunu 'iki halk için iki devlet' ilkesine dayalı olarak çözmek olacaktır. Filistin halkı, BM kararlarında belirtilen bağımsız devlet kurma hakkına sahiptir. Bugün biz, TDT olarak bununla ilgili ortak ve kati tutumumuzu dünyaya açıklamamız lazım."
Mirziyoyev, üye ülkelerden uzmanların ve bilim insanlarının katılımıyla Türk Dünyası Nizamı'nın oluşturulmasını, Türk Kalkınma Bankasının kurulmasının hızlandırılmasını, ülkeler arasındaki ticari engellerin kaldırılmasını, ihracat ve ithalat hacminin artırılması amacıyla yeni mekanizmaların oluşturulmasını, e-ticaret platformlarının geliştirilmesiyle ilgili net adımların atılmasını teklif etti.
"ORTA KORİDOR'UN İMKANLARININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ DESTEKLİYORUZ"
Mirziyoyev, küresel lojistik zincirleri ve ulaştırma koridorlarının geliştirilmesinin, çeşitlendirilmesinin ve ortak transit ağının oluşturulmasının önemine işaret ederek "Kargo taşımacılığına olan talebin artmasını dikkate alarak Orta Koridor'un imkanlarının genişletilmesine yönelik girişimleri destekliyoruz." diye konuştu.
Bu çerçevede çok yönlü güzergahların geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mirziyoyev, teşkilata üye ülkelerin demir yolu kurumları konseyinin oluşturulmasını ve Türk Dünyası Yenilikçi Gençleri Merkezinin kurulmasını önerdi.
Mirziyoyev, uzun yıllardan beri Türk halklarıyla ortak tarihi ve kaderi paylaşan Afganistan'da barış ve huzurun yerleştirilmesinin, bölgede stratejik istikrar ve güvenliği sağlamanın temel şartı olduğunu kaydetti.
Afgan halkına insani yardımların azaltılmaması, Afgan sorununun çözümüne yönelik net mekanizmaların oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Mirziyoyev, "Bize, bölgesel ortaklık ve tüm komşularla ekonomik işbirliği süreçlerinde faal olarak yer alan, barış ve huzurun bulunduğu Afganistan lazım. Özbekistan, Afgan halkına bundan sonra da gereken tüm desteği sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara af ne zaman gelecek? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz indirimi...
- Rapor parası ne zaman yatar? Rapor parası hesaplama 2023! SGK T.C. no ile sorgulama
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 yılında asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte rakamlar...
- IMEI KAYIT ÜCRETİ 2024: Yurt dışından telefon getirme, kayıt açtırma ücreti kaç TL olacak? 2024 yeniden değerleme oranı açıklandı!
- TÜVTÜRK YENİ ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ! 2024 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Otomobil, motor...
- GENÇ KART BAŞVURU EKRANI 2023! Ücretsiz Genç kart nasıl alınır, şartları var mı?
- KİRA ARTIŞ ORANI SON DAKİKA 2023 | 3 Kasım kira zammı açıklandı mı, yüz kaç oldu? Ekim ayı enflasyon oranı, TEFE- TÜFE Kira artış oranı hesaplama...
- EMEKLİNİN ZAM ORANI AÇIKLANDI! SSK Bağkur maaşları değişti! 2024 Ocak ayında 7.500 TL alanlar...
- Cuma hutbesi içeriği tam metni PDF | 3 Kasım 2023 Cuma hutbesinin bu haftaki konusu ne? "Zulme Rıza Göstermek Zulümdür!"
- Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...
- İş yeri, dükkan kasım ayı kira arış oranı | Ekim enflasyon oranı yüzde kaç oldu, TÜİK TEFE TÜFE oranları ne zaman açıklanacak?
- Çözebilenin IQ'su en az 150 çıkıyor! Resimdeki 5 burunsuz kardan adamı sadece bir dahi 30 saniyede buluyor