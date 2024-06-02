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Sıcak havalar geliyor kavrulacağız! Meteoroloji'den üst üste uyarılar geldi: 40 dereceyi bulacak...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
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Sıcak havalar geliyor kavrulacağız! Meteoroloji’den üst üste uyarılar geldi: 40 dereceyi bulacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde hava sıcaklıklarının giderek yükseleceği belirtildi. Diğer yandan bazı illerde hafta sonuna doğru sağanak yağışın etkili olacağı da haritalara yansırken uyarılar yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

HAVA AÇIK GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ESKİŞEHİR'DE SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'de hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olması bekleniyor. Yüksek seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.

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