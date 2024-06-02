Sıcak havalar geliyor kavrulacağız! Meteoroloji’den üst üste uyarılar geldi: 40 dereceyi bulacak...

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; geçen hafta boyunca Ülkemizi etkileyen yağışlı ve serin havanın yurdumuzu terk ederek, yerini sıcak ve yağışsız bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

HAVA AÇIK GEÇECEK

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.