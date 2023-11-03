Türk Devletleri Teşkilatı 10’uncu Zirvesi başladı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli görüşmeler
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Tokayev tarafından karşılandı ve ardından zirve başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi adımları tüm hızıyla devam ediyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" sloganıyla gerçekleşen zirveye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katılıyor.
TDT'de gözlemci ülke Türkmenistan'ın Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban da zirvede yer alıyor.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI KONSEYİ 10. ZİRVESİ BAŞLADI
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.
AİLE FOTOĞRAFI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde Tokayev tarafından karşılandı.
Burada çekilen aile fotoğrafında Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.
Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN ASTANA'DA
Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçak dün (2 KASIM) saat 14:27'de Astana'ya ulaştı.
Başkan Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.
Başkan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Astana'ya geldi.
Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak.
RENKLİ KARŞILAMA
Başkan Erdoğan, daha sonra gençlerle selamlaştı.
ALİYEV İLE GÖRÜŞME
Bugün Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
BAŞKAN ERDOĞAN, CAPAROV İLE GÖRÜŞTÜ
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Başkan Erdoğan, konakladığı otelde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.
Daha sonra Başkan Erdoğan, Kazakistan'da Özbekistan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.
TÜRK DEVLETLERİ TOPLANDI
Dün İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Başkan Erdoğan, "Türk Devri" teması altında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde Astana'a kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.
ELE ALINACAK KONULAR
Dönem Başkanlığı'nın Özbekistan'dan Kazakistan'a devrolunacağı zirvede liderler, Teşkilat bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacaklar ve güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.
ZİRVEDE HİTAP EDİP LİDERLERLE GÖRÜŞECEK
3 Kasım Cuma günü düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek olan Başkan Erdoğan, toplantı marjında katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
'ASTANA BİLDİRİSİ' KABUL EDİLECEK
Ekonomi, ticaret, ulaştırma, gümrük, finans, eğitim, turizm, kültür ve diğer birçok alanda bir dizi önemli kararların alınacağı zirvede, Astana Senedi ve Astana Bildirisi'nin imzalanması bekleniyor.
TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Astana'daki zirvenin önemini ve zirvede alınacak kararları anlattı.
Kocaman, öncelikle zirvenin sloganının çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "'Türk Devri' sloganı altında gerçekleştireceğimiz bu zirvede, Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik önemli çalışmalara adım atacağız." dedi.
ÜYE DEVLET ARASINDAKİ YATIRIMLARIN ARTIRILMASI ELE ALINACAK
Mevcut uluslararası konjonktürün Türk dünyasındaki işbirliğini derinleştirmeye ittiğini söyleyen Kocaman, "Artık içişleri, güvenlik ve savunma gibi işbirliği alanlarında üye devletlerimiz arasındaki işbirlikleri gelişecek. Bu çok kritik bir alan çünkü hem bölgede hem bölge etrafında ciddi siyasi krizler ve çatışmalar meydana gelmekte. Özellikle güvenlik alanında işbirliğimizi derinleştirmek, savunma sanayi işbirliğimizi geliştirmek ihtiyacını hissediyoruz." ifadesini kullandı.
Kocaman, Astana'daki zirvede ayrıca, TDT ülkelerinin Sivil Koruma Mekanizmasının oluşturulması için karar alınacağına işaret ederek, "Dünyamızda siyasi krizler kadar insani krizler de artıyor. Bunun örneği en son Türkiye'de meydana gelen depremler. Bunun için üye devletlerimizde meydana gelebilecek insani ve doğal afetlerde işbirliğini güçlendirmek amacıyla böyle bir mekanizmanın kurulması için çalışıyoruz." diye konuştu.
Liderlerin, Astana Bildirisi'ni kabul edeceğini aktaran Kocaman, "Burada çok önemli işbirliği alanları var. İşbirliğini derinleştirmek ve güçlendirmek adına devlet başkanlarımızın ciddi talimatları da olacak. Bu zirvede, yeni işbirliği alanları da ortaya çıkacak." dedi.
ZİRVEDE GAZZE GÜNDEMİ
Kocaman, Astana Zirvesi'nde liderlerin İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere mevcut bölgesel ve uluslararası gündemi de ele alacaklarını belirterek, "Astana Bildirisi'nde, TDT üyelerince Gazze'deki vahşetin şiddetli şekilde kınandığına dair bir madde var. Bu madde vasıtasıyla Türk Devletleri Teşkilatı, ortak pozisyonlarını dünyaya ilan edecek." ifadesini kullandı.
TDT olarak gençlik alanındaki işbirliğini de önemsediklerini anlatan Kocaman, şöyle devam etti:
"Çünkü bizim ülkelerimizde nüfusumuzun yüzde 40'ından fazlasını gençler oluşturuyor. Onların hem ülkeleri hem Türk dünyası için sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu Astana Zirvesi ile gündeme gelecek "spor ve gençlik merkezi" Türk dünyasındaki işbirliğine ve entegrasyona ciddi şekilde hizmet edecektir."
Kocaman, diğer önemli konunun TDT içindeki ticaret hacmini artırmak olduğunu vurgulayarak, "TDT ülkeleri olarak içimizdeki ticaret hacmi yaklaşık 40 milyar doları geçti. Ticaretin artırılması artık bizim için kritik konulardan biri. Bu alanda işbirliğini geliştirmek için Türk Yatırım Fonu'nun faaliyeti çok önemli" diye konuştu.
Artık teşkilatın kuruluş ve kurumsallaşma dönemini tamamladıklarını vurgulayan Kocaman, "Türkmenistan'ın üye olarak katılmasını bekliyoruz. Macaristan'ın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci olarak aramıza katılması da teşkilatımızı daha güçlendirdi. Bugüne kadar 40 civarında bakanlıklarımız arasında toplantılar yaptık. Bürokrasilerimizin birbirleriyle iş yapabilme kültürünü geliştirdik." ifadesini kullandı.
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