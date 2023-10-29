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ABD’nin Suriye’deki üssüne İHA ile saldırı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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ABD’nin Suriye’deki üssüne İHA ile saldırı!

Son dakika haberi...Irak'taki İran destekli Şii milislerin Suriye’nin Şeddadi bölgesinde bulunan ABD askeri üssüne iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

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