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İran'dan ABD ve İsrail'e mesaj: Her şeyin mümkün olacağı konusunda uyarıyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2023
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İran’dan ABD ve İsrail’e mesaj: Her şeyin mümkün olacağı konusunda uyarıyorum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından başlayan İsrail-Hamas savaşında İsrail Gazze'de soykırım yapıyor. İşgalci İsrail, ABD'nin koşulsuz desteğiyle Gazze'de okul, cami, kilise, hastane ve pazar yeri bombalarken İran'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Dünyanın gözü 7 Ekim cumartesi günü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrasında başlayan İsrail-Hamas savaşında. ABD ve bazı Batı ülkelerinin desteğini arkasına alarak Gazze'de soykırım yapan İsrail'e İran'dan sert açıklama geldi.

İran dışişleri bakanı Hossein Amirabdollahian, ABD'nin İsrail üzerinden Filistinlilere savaş yürüttüğünü söyledi ve ayrıca Gazze'de sivillere yönelik bombalamanın devam etmesi halinde bunun sonuçları konusunda uyarıda bulundu.



Güney Afrikalı mevkidaşı ile Tahran'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan İranlı bakan 'Bugün Gazze'de tanık olduğumuz şey, ABD'yi temsil eden sahte İsrail rejiminin, ezilen Filistin ulusuna ve sivillere karşı yürüttüğü bir vekalet savaşıdır' dedi.




Amirabdollahian, hastaneler, camiler, kiliseler ve siviller bombalanırken Biden'ın Çarşamba günü İsrail'e savaş zamanında olağanüstü bir ziyarette bulunup İsrail'in saldırılarını desteklemesinin "acı ve talihsiz" olduğunu söyledi. İranlı bakan açıklamasında 'ABD'yi ve onun vekili İsrail'i, Gazze'deki insanlığa karşı suç ve soykırımı derhal durdurmazlarsa her an her şeyin mümkün olacağı ve bölgenin kontrolden çıkacağı konusunda uyarıyorum' ifadesine yer verdi.




İranlı bakan, 'ABD başkanı, Tel Aviv'deki varlığıyla, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam ve toplu katliamı desteklemek için silahlarla dolu yüzlerce uçak, gemi ve kamyon göndereceğini resmen duyurdu' dedi.




Üst düzey İranlı diplomat ayrıca Mısır kontrolündeki Refah geçiş noktasından Gazze'ye yalnızca 20 yardım kamyonunun girmesine izin verilmesinin 'utanç verici' olduğunu söyledi ve ABD ile İsrail'in müdahaleyi reddetmesi halinde 'bölgenin kontrolden çıkacağı' yönündeki uyarısını yineledi.

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