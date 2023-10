İran’dan ABD ve İsrail’e mesaj: Her şeyin mümkün olacağı konusunda uyarıyorum

Amirabdollahian, hastaneler, camiler, kiliseler ve siviller bombalanırken Biden'ın Çarşamba günü İsrail'e savaş zamanında olağanüstü bir ziyarette bulunup İsrail'in saldırılarını desteklemesinin "acı ve talihsiz" olduğunu söyledi. İranlı bakan açıklamasında 'ABD'yi ve onun vekili İsrail'i, Gazze'deki insanlığa karşı suç ve soykırımı derhal durdurmazlarsa her an her şeyin mümkün olacağı ve bölgenin kontrolden çıkacağı konusunda uyarıyorum' ifadesine yer verdi.