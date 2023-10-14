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Fransa İslamofobide boyut atladı! "Selamünaleyküm" diyene gözaltı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023
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Fransa İslamofobide boyut atladı! Selamünaleyküm diyene gözaltı

Son dakika haberleri... Fransa'da oturduğu binada çalışan işçileri "selamünaleyküm" diyerek selamlayan kadın, komşusunun şikayeti üzerine bir süre gözaltında tutuldu.

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