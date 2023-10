Teröre destek veren ABD’nin skandalları bitmek bilmiyor! ABD Dışişleri Bakanı Blinken Biden’ın yalanlarına eklemeler yaptı

"HAMAS'IN FİLİSTİN HALKINI TEMSİL ETMEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

İsrail-Filistin çatışmasında 36 ülkeden insanın kaybolduğunu ya da öldüğünü kaydeden Blinken, "Hamas'ın Filistin halkını ya da onların eşitlik, güvenlik, özgürlük, adalet ve onur içinde yaşama isteğini temsil etmediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, "Biz insan hayatı ve onuruna değer veriyoruz. Bu nedenle sivillere zarar gelmesini önlemek için mümkün olan her önlemi almak çok önemlidir. Bu nedenle her masum canın, her inançtan ve milletten sivilin ölümünden dolayı yas tutuyoruz." dedi.

Blinken, İsrail'de "bebeklerin öldürüldüğüne" dair asılsız iddiaları da yine gündeme getirdi

BIDEN'IN SKANDAL İDDİALARINA YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Öte yandan Blinken, basın toplantısında, İsrail'de bebeklerin ve çocukların öldürüldüğüne dair asılsız iddiaları yine gündeme getirdi. ABD Başkanı Joe Biden da bu iddiaları dile getirmiş, Beyaz Saray'dan ise konuya ilişkin izahat gelmişti.