İsrail’de Netahyahu hükümetine tepkiler çığ gibi: İnsanlığa karşı suçtur

"İsrail'de halkın öfkesini dindirmek için atılan adımlar akılcı değildir. İntikam ve kan dökülmesi arzusu kirli bir suçtur. İsrail'in Gazze'deki acımasız abluka ve ambargoları, İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamadığı gibi herkesin güvenliğini tehlikeye atıyor. İsrail hükümeti, güvenlik değil intikam peşinde. Onlar için de intikam almak Gazze halkına zarar vermek anlamına geliyor."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'ye yönelik ambargonun artırılması, su, gıda ve elektrik gibi temel ihtiyaçlara ulaşımın engellenmesiyle ilgili açıklamalarına değinen Cassif, şunları kaydetti:

"Temiz su, gıda malzemeleri, ilaç ve tıbbi gereçlerle elektriğin engellenmesi de tıpkı sivillerin bombalarla öldürülmesi kadar aksi iddia edilemez şekilde bir savaş suçudur. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi ve insan hakları örgütleri, İsrail'i insanlığa karşı savaş suçu işlediği konusunda uyarmalı."