İşgalci İsrail’e destek veren ABD’den skandal sözler! İran’ı hedef gösterdi: Onları uyarma zamanı

Haberin dayandırıldığı kaynaklar, ilgili istihbarat verilerinin, İran'ın "hazırlıksız yakalandığını" göstermesi nedeniyle, saldırıların "planlanması, kaynak sağlanması veya onaylanması süreçlerine İran'ın doğrudan dahil olduğu" iddialarına şüphe düşürdüğüne işaret etmişti.

ABD istihbarat birimlerinin, Tahran'ın saldırıya doğrudan müdahil olup olmadığı konusunda tam bir sonuca varmaya henüz hazır olmadığına işaret edilmişti.