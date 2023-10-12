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Batı'nın ikiyüzlülüğü! İsrail yanlısı eylemlere izin verip Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklıyorlar
İsrail ile Hamas arasındaki savaşta can kaybı artıyor. Gazze'de İsrail bombalarıyla ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk. İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getiriyor.