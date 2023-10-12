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Batı'nın ikiyüzlülüğü! İsrail yanlısı eylemlere izin verip Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklıyorlar

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta can kaybı artıyor. Gazze'de İsrail bombalarıyla ölenlerin yarısından fazlası kadın ve çocuk. İsrail yanlısı eylemlere herhangi bir kısıtlama olmaksızın izin veren Avrupa ülkeleri, Filistin'le dayanışma gösterilerine ise çeşitli yasaklamalar getiriyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2023 14:21
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Batı’nın ikiyüzlülüğü! İsrail yanlısı eylemlere izin verip Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklıyorlar

Fransa ve Almanya'da "kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Filistin'le dayanışma gösterilerine izin verilmeyeceği, Hollanda'da ise Hamas yanlısı gösterilere müdahale edileceği açıklandı. İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" duyurdu.

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Batı’nın ikiyüzlülüğü! İsrail yanlısı eylemlere izin verip Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklıyorlar

Buna karşılık, İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklama getirilmezken hükümet yetkilileri de bu gösterilere bizzat katılarak desteklerini bariz şekilde ortaya koyuyor.

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Batı’nın ikiyüzlülüğü! İsrail yanlısı eylemlere izin verip Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklıyorlar

Avrupa'da Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise hükümetlerin yasaklama kararlarını "ifade ve gösteri özgürlüğüne ciddi saldırı" olarak niteliyor ve Filistin karşıtı baskının artışa geçtiği şeklinde yorumluyor.

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Batı’nın ikiyüzlülüğü! İsrail yanlısı eylemlere izin verip Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklıyorlar

İNGİLTERE'DE FİLİSTİN BAYRAĞI SALLAMAK YASAL OLMAYABİLİR
İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, dün emniyet müdürlerine yazdığı mektupta, normalde meşru olan Filistin bayrağı sallamanın ya da Filistin'e özgürlük sloganları atmanın, "terör eylemlerini övmek amacıyla" yapıldığında yasal olmayabileceğini belirtti.

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Batı’nın ikiyüzlülüğü! İsrail yanlısı eylemlere izin verip Filistin ile dayanışma gösterilerini yasaklıyorlar

Kamu düzenine aykırı eylem ve sloganlara örnek göstererek polisin Hamas destekçisi ya da Yahudi vatandaşlara tehdit olabilecek eylemlere karşı yasanın verdiği tüm yetkiyi kullanmaları gerektiğini kaydeden Braverman, İsrail karşıtı eylemlerde kullanılan sembollerin bağlamına da dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.