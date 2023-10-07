İsrail ordusu Gazze'ye karşı saldırı başlattığını duyurdu! Hamas'tan açıklama...
Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükseldi. İsrail de Gazze şeridine saldırmaya başladığını açıklarken yapılan açıklamada 1 İsrailli kadının hayatını kaybettiği belirtildi. İşte dakika dakika yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bölgede gerilim yükselirken İsrail de savaş durumu alarmı vererek Gazze'ye saldırmaya başladı.
İşte dakika dakika yaşananlar...
08.57 I 1 İSRAİLLİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, sabah saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılarda bir İsraillinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ciddi, altısının orta derecede olduğu, diğer 7 kişinin ise hafif şekilde yaralandığı bilgisine yer verildi.
08.51 I İSRAİL GAZZE'YE SALDIRISINI DUYURDU
İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.
Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattığını ve ilk aşamada İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.
08.34 I SAVAŞ DURUMU ALARMI
İsrail ordusu son gelişmelerin ardından "savaş durumu alarmı" ilan ettiğini duyurdu.
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze'den İsrail'e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail'e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.
Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.
08.33 I İSRAİL'DEN AÇIKLAMA: SIZMA VAR
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden silahlı bir grubun İsrail topraklarına sızdığını duyurdu.
İsrail Ordusundan yapılan ve İsrail'e sızan grup için "terörist" ifadesi kullanılan açıklamada, ilerleyen saatlerde daha fazla ayrıntı paylaşılacağı belirtildi.
08.10 I HAMAS: İSRAİL'E KARŞI AKSA TUFANI OPERASYONUNU BAŞLATTIK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.
Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu.
Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.
Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.
Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.
Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.
Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.
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