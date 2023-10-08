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İşte Hamas’ın sızdığı Sderot kenti! Canlı yayında patlama sesleri

A Haber
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Giriş: 08.10.2023 11:48
Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu başlatmasının ardından İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalamaya başladı. Sivil bölgelere yönelik saldırılarda 256 Filistinli hayatını kaybetti, bin 864 kişi de yaralandı. Hamas İsrail'in saldırılarına ise Tel Aviv'e atılan 150 roket ile karşılık verdi. İsrail Gazze şeridine asker konuşlandırıyor. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
Kassam Tugayları Aksa Tufanı harekatını başlattı KASSAM TUGAYLARI "AKSA TUFANI" HAREKATINI BAŞLATTI

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