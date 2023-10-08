Gazze bombardıman altında! Hamas İsrail'e niye saldırdı? İşte bölgede son durum...

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu başlatmasının ardından İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalamaya başladı. Sivil bölgelere yönelik saldırılarda 256 Filistinli hayatını kaybetti, bin 864 kişi de yaralandı. Hamas İsrail'in saldırılarına ise Tel Aviv'e atılan 150 roket ile karşılık verdi. Bölgedeki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı aktardı.

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